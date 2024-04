CBF define arbitragem de São Paulo x Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem do clássico entre São Paulo e Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.

O responsável pelo apito será Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO). Os assistentes serão Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA). Já Wagner Reway (Fifa-ES) estará no comando do árbitro de vídeo.

Esse será o primeiro clássico das equipes no Brasileirão de 2024. Nesta temporada, os times se enfrentaram em duas oportunidades: pela Supercopa, vencida pelo São Paulo nos pênaltis, e pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Os duelos terminaram empatados por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente.

O São Paulo ocupa a 14ª posição na tabela, com três pontos somados. O Tricolor foi derrotado nas duas primeiras rodadas, pelo Fortaleza e pelo Flamengo, pelo placar de 2 a 1 nas duas oportunidades. Na última rodada, somou os três pontos depois de vencer o Atlético-GO por 3 a 0.

Do outro lado, o Palmeiras é o 11° colocado, com quatro pontos. O único triunfo da equipe alviverde na competição foi na estreia, quando venceu o Vitória, por 1 a 0. Depois, o clube perdeu do Internacional e, por último, empatou sem gols com o Flamengo.