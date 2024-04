Cássio desabafa após derrota do Corinthians: "Se sou culpado, de repente é o momento de sair"

O goleiro Cássio desabafou após a derrota do Corinthians para o Argentinos Jrs. nesta terça-feira, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O arqueiro não escondeu que vem cometendo falhas, mas entende que virou alvo de todos os problemas do Timão. "Se eu sou o culpado, de repente é o momento de sair e seguir meu caminho", chegou a falar o ídolo do Alvinegro.

"A cobrança faz parte. Mas não pode passar do limite, da falta de respeito. Sou um dos mais velhos, sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim. Mas parece que tudo de errado no Corinthians é culpa minha. Se eu sou o culpado, de repente é o momento de sair e seguir meu caminho", disse Cássio à ESPN.

"Eu sou o capitão do time, jogador mais velho, estou aí. Eu sou ser humano, erro, não me eximo de erro, falo mesmo. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians... Para mim está muito difícil. Tudo de errado acontece, e tudo sobra para mim.Sou honesto no que eu falo. É um momento difícil, temos que abrir o olho. Esse começo de temporada tem que servir de aprendizado. Temos que melhorar essa situação", complementou Cássio.

O goleiro falhou no gol marcado por Gastón Verón, do Argentinos Jrs., logo aos dois minutos de jogo. Cássio vem sendo criticado por torcedores por conta de suas recentes atuações e ainda não acertou sua renovação contratual com o clube. Seu vínculo é válido apenas até o final do ano.

Com a derrota para o Argentinos, o Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. Os hermanos assumiram a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília).