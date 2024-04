CAS define composição arbitral responsável pelo julgamento de Gabigol

No fim de março, Gabigol foi suspenso do futebol por dois anos por fraude em exame antidoping. Nesta terça (23), o CAS (Corte Arbitral do Esporte) definiu a composição arbitral que fará o julgamento do pedido do jogador do Flamengo que pede condições de jogo novamente, segundo informações do ge.

O julgamento funcionará com três árbitros analisando o pedido do atleta. Um árbitro é indicado pelo próprio CAS, que é considerado uma espécie de diretor da mesa. Outro árbitro é indicado pela defesa de Gabigol, e o último pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem). A defesa de Gabigol indicou um árbitro inglês, enquanto a ABCD indicou um árbitro alemão para o julgamento.

Nesta terça-feira (23), o CAS definiu o seu representante. Com a composição arbitral definida, o julgamento pode acontecer a qualquer momento, mas não há um prazo definido. Os três árbitros escolhidos irão se reunir e as partes serão informadas de forma oficial pela secretaria do tribunal.

A defesa de Gabigol está confiante que o jogador poderá atuar novamente em breve. O atleta foi suspenso até o dia 7 de abril de 2025 por fraude que ocorre no dia 8 de abril de 2023.