Boxeador lucra R$ 52 milhões ao apostar na própria vitória

Do UOL, em São Paulo

O boxeador Ryan Garcia teve um retorno de 12 milhões de dólares (R$ 62,4 milhões, na cotação de hoje) ao apostar na própria vitória contra Devin Haney.

O que aconteceu

Garcia fez uma aposta de dois milhões de dólares (R$ 10,4 milhões) em sua vitória no último final de semana. O jogo lhe rendeu 10 milhões de dólares de lucro (R$ 52 milhões).

"Se você aposta, aposte em você. Além do que ganhamos, estamos comendo bem.", escreveu o lutador em suas redes sociais.

Além do dinheiro do lucro com a aposta, Garcia também recebeu a bonificação por vencer Haney. Segundo o próprio lutador, a quantia total gira em torno de 50 milhões de dólares (R$ 260,1 milhões).

"Cerca de 50 milhões de dólares (provavelmente mais) em uma noite, não está mal", completou em seu Instagram.