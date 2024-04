Arsenal passeia e faz 5 no Chelsea com direito a 'lei do ex' e golaço

O Arsenal goleou o Chelsea por 5 a 0 nesta terça-feira (23), no Emirates Stadium, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Trossard (4' do primeiro tempo), White (7' e 25' do segundo tempo) e Havertz (12' e 20' do segundo tempo) fizeram os gols dos Gunners.

O Arsenal chega a 77 pontos e lidera a Premier League após 34 rodadas. O Liverpool tem três pontos (e um jogo) a menos, enquanto o Manchester City está quatro pontos atrás (com dois jogos a menos). Ambos entrarão em campo neste meio de semana para realizar partidas atrasadas da liga.

Estacionado nos 47 pontos, o Chelsea é o 9º colocado. A goleada acaba com sequência de oito rodadas sem perder no Campeonato Inglês.

Os Gunners têm mais um clássico londrino na sequência: contra o Tottenham, no domingo (28), fora de casa, pelo Inglês. Os Blues visitam o Aston Villa um dia antes (27), também pela liga.

Como foi o jogo

Dependência de Palmer colocada à prova. Líder do Chelsea em gols e assistências nesta temporada, o meia-atacante Cole Palmer está doente e sequer foi relacionado. O ponta Mudryk foi quem ganhou sua posição no time titular.

Ritmo alto do Arsenal e gol rápido. O time de Arteta logo se impôs no jogo. Mais intensos, os mandantes só precisaram de 4 minutos para abrir o placar com Trossard, que atravessa grande fase — quatro gols nos últimos seis jogos. Os Gunners tiveram oportunidades para ampliar a partir de bolas retomadas no campo de ataque. Por falta de capricho, especialmente de Havertz, o placar seguiu 1 a 0.

Chelsea se tornou competitivo. Após parecer parecer superado física e tecnicamente nos 15 primeiros minutos, o rival londrino se estabeleceu em campo. O time de Pochettino continuou a sofrer com a pressão alta do Arsenal, porém, quando chegou ao campo ofensivo, conseguiu gerar ocasiões para empatar.

Arsenal voltou ainda melhor. Superior no primeiro tempo, a equipe da casa saiu do vestiário obstinada a matar o jogo. Petrovic tentou impedir com duas boas defesas, mas seus esforços valeram por apenas sete minutos: foi esse o tempo necessário para White ampliar.

Havertz brilhou contra o ex-clube. Após decisões questionáveis em grandes chances no primeiro tempo, o alemão do Arsenal se transformou em destaque positivo. O camisa 29 fez jus à função de atacante de referência e balançou as redes duas vezes, aos 12' e aos 20'. White ainda marcou um golaço cinco minutos depois, transformando a vitória em goleada histórica por 5 a 0.

Lances importantes

1x0, Trossard aos 4' do 1ºT. O Arsenal retomou a posse no campo de ataque e circulou a bola até chegar nos pés de Rice. O volante inglês carregou até a entrada da área e enfiou para Trossard na ponta esquerda. O belga chutou entre as pernas de Petrovic.

Decisão questionável. O Arsenal forçou erro de saída de bola aos 9 minutos e gerou chance clara. Odegaard acionou Havertz na área. Com espaço para tentar a finalização, ele tentou passe para deixar Rice livre. Porém o alemão demorou demais, e Caicedo interceptou.

Quase gol contra. O Chelsea gerou chance em contra-ataque aos 23 minutos. Isolado na frente, Nicolas Jackson carregou sozinho do campo de defesa até a área do Arsenal. Quando o pique acabou, ele tentou cruzar para Mudryk. A bola desviou em Gabriel Magalhães, bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

Petrovic duas vezes. O goleiro do Chelsea trabalhou duas vezes em um minuto. Primeiro, defendeu finalização rasteira de Havertz após nova retomada de posse do Arsenal no campo ofensivo. Na sequência, o arqueiro evitou gol contra de Disasi, que desviou chute de Trossard.

Passou perto. Boa trama pela direita entre Gallagher e Madueke, aos 28 minutos. O ponta cruzou para Cucurella, que teve seu chute bloqueado por White. Enzo Fernández finalizou no rebote. A bola foi à direita da trave de Raya.

Outro desarme no campo de ataque. O primeiro chute da etapa complementar foi do Arsenal. Aos 3 minutos, Rice desarmou Gallagher, tabelou com Odegaard e bateu cruzado. Petrovic defendeu com a mão direita, e a bola ainda bateu em seu pé esquerdo.

2x0, White aos 7' do 2ºT. Escanteio após grande defesa de Petrovic. O Arsenal cobrou curto. Saka e Odegaard trocaram passes, e Rice bateu de fora da área. A bola bateu em Gallagher antes de se apresentar a White, livre para ampliar.

3x0, Havertz aos 12' do 2ºT. A famosa 'lei do ex' foi aplicada novamente. Gabriel Magalhães ganhou de Madueke em disputa de bola — com possível falta — e tocou para Odegaard. O norueguês notou a linha alta de marcação do Chelsea e deu lançamento perfeito para Havertz. Cara a cara com Petrovic, o alemão não desperdiçou.

4x0, Havertz aos 20' do 2ºT. Mais um dele. Saka pedalou para cima de Cucurella e encontrou Havertz na área. O alemão aproveitou a marcação frouxa e bateu rasteiro no canto esquerdo de Petrovic. A bola tocou na trave antes de entrar.

5x0, White aos 25' do 2ºT. Talvez sem querer, mas um golaço. Odegaard lançou para o lateral direito de cavadinha, e White bateu de primeira no que pareceu ser uma tentativa de cruzamento. A trajetória da bola enganou a defesa do Chelsea e foi direto no ângulo.

Ficha técnica - Arsenal 5x0 Chelsea

Competição: 29ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 23 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres, Reino Unido

Árbitro: Simon Hooper

Cartões amarelos: Trossard, Arteta (técnico) e White (Arsenal); Gilchrist e Cucurella (Chelsea)

Gols: Trossard aos 4' do 1ºT, White aos 7' e aos 25' do 2ºT e Havertz aos 12' e aos 20' do 2ºT (Arsenal)

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu (Zinchenko); Partey (Jorginho), Rice (Fábio Vieira) e Odegaard; Saka, Havertz (Gabriel Jesus) e Trossard (Gabriel Martinelli). Técnico: Mikel Arteta

Chelsea: Petrovic; Gilchrist (Thiago Silva), Badiashile, Disasi e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Chalobah) e Gallagher; Madueke (Casadei), Nicolas Jackson e Mudryk (Sterling). Técnico: Mauricio Pochettino