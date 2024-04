Vinícius Júnior é líder em gols e assistências do Real Madrid em 2024; veja números

O brasileiro Vinícius Júnior vem vivendo grande fase no Real Madrid, onde atua desde 2018. O atacante é o líder em gols e assistências do time espanhol em 2024 após 19 partidas disputadas.

Segundo o Sofascore, com o tento anotado e o passe dado para Lucas Vázquez na vitória sobre o Barcelona na tarde de ontem, o brasileiro chegou a 13 gols e seis assistências.

Vinícius Júnior (23 anos) pelo Real Madrid em 2024: ?? 19 jogos ?? 13 gols (1º do time!) ?? 6 assistências (1º do time!) ? 31 passes decisivos (1º do time!) ? 34 finalizações no gol (1º do time!) ? 55 dribles certos (1º do time!) ? Nota Sofascore 7.46 ??? pic.twitter.com/IvdEyXt25S ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 22, 2024

Vini Jr. ainda o líder do Real Madrid em passes decisivos (31), finalizações no gol (34) e dribles certos (55).

Por fim, com o gol deixado no 'El Clásico', se tornou o brasileiro com mais tentos na história do duelo, chegando a sete, superando assim Evaristo de Macedo e Ronaldo Fenômeno, ambos com seis.

Veja abaixo a lista de brasileiros que já marcaram no "El Clásico":

7 gols - Vinícius Júnior

6 gols - Evaristo de Macedo e Ronaldo

5 gols - Giovanni, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho

3 gols - Neymar e Romário

2 gols - Roberto Carlos e Sonny Anderson