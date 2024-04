Popó dá ultimato para luta com Vitor Belfort: 'Quem tá pipocando é você'

Imagem: Montagem: Reprodução/Instagram; Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Arcelino Popó, subiu no cage do FMS Fight Night 3, em Curitiba, para dar um ultimato a Vitor Belfort, ex-campeão do UFC.

O que aconteceu

Popó decretou um limite de peso de 85kg para o duelo entre eles e avisou que, caso Belfort não aceite, irá procurar um novo adversário para lutar em setembro, no FMS 5.

Vitor, quem tá pipocando agora é você. Nem eu, nem você. Você pediu 89kg, a gente pode lutar com 85kg. Pronto. Tá em suas mãos, só depende de você. Senão a gente vai botar outro pra lutar no Fight Music Show 5, onde faço minha despedida do boxe. Popó

Popó afirmou que a luta aconteceria e Belfort negou, chamando o anúncio de "fake news". Agora, Popó garantiu que a condição será essa dos 85kg para fechar a luta.

O tetracampeão mundial de boxe explicou que sempre lutou no peso de 75kg, mas teve que engordar 10kg para lutar com Bambam. Após essa luta, precisou perder os 10kg novamente para voltar ao seu peso normal.

O baiano de 48 anos desafiou Belfort a bater 85kg para fechar a luta no FMS e fazer sua despedida dos ringues.

Popó segue invicto. Primeiro "empatou" com Whindersson Nunes numa luta de exibição, depois ganhou de José "Pelé" Landy, nocauteou Junior Duble, venceu Kleber Bambam e derrotou o empresário Guilherme Grillo.