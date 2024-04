Palmeiras pede desculpa a Tite por cusparada e promete investigar caso

O Palmeiras pediu desculpas ao técnico Tite pela cusparada que o técnico levou no Allianz Parque, ontem, durante a partida entre o Alviverde e o Flamengo pelo Brasileirão. Além disso, o clube está buscando identificar o torcedor que cometeu o ato.

O que aconteceu

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ligou para Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, para se desculpar em nome da instituição pelo episódio. O Alviverde entende se tratar de uma atitude inaceitável e incompatível com os valores da atual gestão, que tanto preza pelo respeito aos adversários.

O Palmeiras também tentou contatar Tite, mas ainda não foi possível porque a delegação palmeirense já embarcou para o Equador — para a partida contra o Independiente del Valle no meio de semana — e na parte da manhã o técnico estava dando treinamento.

O Alviverde afirma que só teve conhecimento do episódio após a partida, quando o estádio já estava completamente vazio. Se a informação tivesse chegado antes o clube teria prontamente trabalhado para identificar a pessoa que cuspiu em direção ao Tite e para levá-la imediatamente ao Jecrim, como normalmente acontece.

Identificação será facilitada pela segurança que o Palmeiras implementou no Allianz Parque. O clube posicionou stewards, fiscais de segurança, acima da escadaria que dá acesso aos vestiários, justa justamente para permitir que atletas e demais profissionais passem pelo local em segurança.

O Alviverde está em busca de imagens que possam identificar este torcedor, que, se for sócio Avanti, será excluído do programa.

