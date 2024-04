NBA anuncia os indicados aos prêmios individuais da temporada 2023/2024

Neste domingo (21), a NBA anunciou os finalistas aos prêmios individuais da temporada 2023/2024. Assim como na grande maioria dos últimos anos, o assunto mais comentado é de quem levará o prêmio de MVP, o melhor jogador da temporada regular. Pela terceira vez seguida, nenhum norte-americano está entre os indicados.

Neste ano, os indicados ao prêmio de MVP foram o esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), o sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets) e o canadense Shai-Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder).

Outro destaque foi a presença de Victor Wembanyama em duas categorias. O jovem atleta foi indicado na categoria de Calouro de Ano e Jogador Defensivo do Ano. O francês do San Antonio Spurs é considerado a maior promessa da NBA atualmente. Junto com Victor no prêmio destinado ao melhor novato, foram indicados Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) e Brandon Miller (Charlotte Hornets).

Na categoria Jogador Defensivo do Ano foram finalistas o já citado Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), além de Bam Adebayo (Miami Heat) e Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves).

Veja abaixo a lista completa de todos os indicados aos prêmios individuais da NBA na temporada 2023/2024:

Técnico do ano

Mark Daigneault - Oklahoma City Thunder

Chris Finch - Minnesota Timberwolves

Jamahl Mosley - Orlando Magic

Sexto homem

Malik Monk - Sacramento Kings

Bobby Portis - Milwaukee Bucks

Naz Reid - Minnesota Timberwolves

Jogador que mais evoluiu

Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers

lperen Sengun - Houston Rockets

Coby White - Chicago Bulls

Jogador mais clutch

Stephen Curry - Golden State Warriors

DeMar DeRozan - Chicago Bulls

Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder