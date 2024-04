"Não é simples manter o alto nível em todos jogos", diz Luan após empate do Palmeiras com o Flamengo

O Palmeiras ficou no empate de 0 a 0 com o Flamengo, em casa, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan falou sobre o resultado e destacou a dificuldade de manter a intensidade em todas as partidas da temporada.

"Representar o Palmeiras nos exige muito. Foi um jogo de nível físico altíssimo. É difícil falar que foi um jogo abaixo do esperado. Foi um jogo de duas grandes equipes, que tentaram da melhor maneira saírem vencedoras. As duas equipe tentaram, mas nem sempre se consegue ganhar", disse.

"Quando as coisas não saem como o esperado, não podemos dizer que foi um jogo muito abaixo do que o Palmeiras vem jogando. Não é simples manter o alto nível em todos os jogos. A gente tem uma estrutura muito grande, que nos ajuda e vamos sempre tentar vencer, mas nem sempre vamos ser capaz", completou.

O defensor, que foi titular no Allianz Parque, ainda falou sobre o momento defensivo do Alviverde. O clube levou apenas dois gols nos últimos cinco jogos.

"Os números não mentem. A gente vem tentando fazer bons trabalhos. Não queremos tomar gols nunca. Mas as vezes as coisas não saem como o esperado. Estamos nos esforçando bastante para deixar nossa baliza a zero", finalizou.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time encara o Independiente del Valle na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

Já o próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão será no dia 29 de abril, segunda-feira, contra o São Paulo. O jogo será no Morumbis, às 20 horas, pela quarta rodada.