Jogador que ficou com Pabllo Vittar fez base no São Paulo e está sem clube

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Polidoro Junior chamou a atenção após confirmar ter ficado com a cantora Pabllo Vittar. Aos 27 anos, o jogador começou a carreira na categoria de base do São Paulo e atualmente está sem clube.

O que aconteceu

Polidoro deixou o futebol brasileiro rumo à Grécia em 2017. Após passagem pelo sub-20 do São Paulo e pelo Nacional-SP, o zagueiro de então 20 anos reforçou o Atromitos Athen.

O jogador retornou ao Brasil pouco depois e defendeu a Portuguesa-SP, o São Caetano e Boavista-RJ. Ele ainda tem passagem pelo futebol português, defendendo o Vilafranquense.

O último clube de Polidoro foi o US Ivry, da França, na temporada 2022/23. Segundo o Transfermarkt, o zagueiro tem apenas 41 jogos em toda a carreira.

O defensor tem 120 mil seguidores no Instagram e é "parça" de Zé Roberto. A dupla, inclusive, jogou junta no Allianz Parque no ano passado.

Além de Pabllo Vittar, Polidoro viveu affair com Jojo Todynho em 2021 e namorou com Karol Konká. A relação com Karol durou quase um ano, chegando ao fim em setembro de 2022.

O jogador foi alvo de comentários homofóbicos após confirmar ter ficado com Pabllo. O jogador, inclusive, limitou os comentários em em suas postagens no Instagram.