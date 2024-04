Goleiro brasileiro é agredido por torcedor rival durante jogo em Portugal

Do UOL, em São Paulo

Uma invasão de campo que acabou em uma confusão generalizada marcou a reta final do jogo entre Chaves e Estoril, válido pela 30ª rodada do Campeonato Português.

O que aconteceu

Um torcedor invadiu o gramado e agrediu o goleiro brasileiro Marcelo Carné. Após isso, outros torcedores também entraram no campo e a partida teve de ser interrompida por mais de 20 minutos.

"Os nossos jogadores, ao se defenderem da agressão, foram expulsos pelo árbitro. Todos que estavam aqui viram que não havia condições para continuar o jogo. Atletas foram agredidos no gramado. Pedimos para o árbitro suspender a partida, mas ele decidiu continuá-la num contexto que não era para jogar futebol. Quem foi agredido sofreu o prejuízo", afirmou o presidente do Estoril.

O clube informa que vai apresentar uma impugnação do jogo nos próximos dias, alegando agressão à delegação e condições inadequadas para a continuidade da partida.

O Estoril também foi alvo de pedras por parte da torcida rival, na saída do estádio, de acordo com informações do jornal português A Bola.

Chaves abriu o placar com um gol de João Pedro, mas o Estoril empatou com João Basso e virou com Fabrício Andrade. Após mais de 20 minutos de acréscimo, Hélder Morim conseguiu empatar a partida.

Em nota, a equipe mandante culpou o goleiro Marcelo Carné pelo incidente, alegando que ele provocou os torcedores.