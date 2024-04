Flamengo gastou R$ 380 milhões a mais que Palmeiras em reforços; veja

Na última coletiva eu fiz um comentário que o Flamengo sim tinha dinheiro. Vejam nos últimos cinco anos o nível de contratações do Flamengo. Abel Ferreira.

A frase acima é de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após a partida contra o Flamengo, ontem, pelo Brasileirão ao analisar o elenco de Tite. O treinador português tem razão? O UOL listou as contratações e os valores gastos pelos clubes nos últimos cinco anos, e o Rubro-negro investiu mais do que o dobro do Alviverde em seu elenco.

O que aconteceu

O Flamengo gastou R$ 715,6 milhões de reais nos últimos cinco anos. Somando as contratações de 2019, a gestão de Rodolfo Landim já superou mais de R$ 1 bilhão gastos em reforços.

O Palmeiras, por sua vez, gastou R$ 333,8 milhões no mesmo período. Anderson Barros, diretor de futebol do Alviverde, foi contratado no final de 2019 com a missão de diminuir os gastos nas janelas de transferências e isso aconteceu: o clube gastou menos que a metade do investimento do Rubro-negro e se manteve competitivo.

Diferença de investimento também passa por maiores contratações. O Fla comprou Gerson do Olympique de Marselha por um negócio que se aproximou de R$ 92 milhões, enquanto a maior contratação do Palmeiras foi Flaco López, por R$ 48 milhões.

Equipes tiveram apenas um ano com investimentos parecidos em reforços. Em 2021, ambos os clubes optaram por contratar menos: o Palmeiras gastou apenas R$ 19,5 milhões, e o Fla só contratou atletas por empréstimo e um que estava livre no mercado.

Veja contratações e valores ano a ano

Flamengo 2020 (R$ 160,9 milhões)

Pedro - R$ 88,2 milhões

Michael - R$ 38,5 milhões

Léo Pereira - R$ 34,2 milhões

Gustavo Henrique - livre no mercado

Isla - livre no mercado

Palmeiras 2020 (R$ 65,6 milhões)

Matias Viña - R$ 22,6 milhões

Rony - R$ 28 milhões

Kuscevic - R$ 7,7 milhões

Alan Empereur - empréstimo

Breno Lopes - R$ 7,2 milhões

Flamengo 2021

David Luiz - livre no mercado

Bruno Viana - empréstimo

Kennedy - empréstimo

Andreas Pereira - empréstimo

Palmeiras 2021 (R$ 19,5 milhões)

Danilo Barbosa - empréstimo

Matheus Fernandes - livre no mercado

Jorge - livre no mercado

Piquerez - R$ 19,5 milhões

Flamengo 2022 (R$ 166,2 milhões)

Everton Cebolinha - R$ 73 milhões

Thiago Maia - R$ 24 milhões

Pablo - R$ 16,6 milhões

Erick Pulgar - R$ 15,6 milhões

Santos - R$ 15,5 milhões

Fabrício Bruno - R$ 15,1 milhões

Marinho - R$ 6,4 milhões

Vidal - livre no mercado

Varela - livre no mercado

Palmeiras 2022 (R$ 113,7 milhões)

Atuesta - R$ 19 milhões

Marcelo Lomba - livre no mercado

Rafael Navarro - livre no mercado

Jailson - livre no mercado

Murilo - R$ 13 milhões

Miguel Merentiel - R$ 7,7 milhões

Flaco López - R$ 48 milhões

Bruno Tabata - R$ 26 milhões

Flamengo 2023 (R$ 222,7 milhões)

Gerson - R$ 92 milhões

Luiz Araújo - R$ 48 milhões

Allan - R$ 43 milhões

Ayrton Lucas - R$ 39,7 milhões

Rossi - livre no mercado

Palmeiras 2023 (R$ 51 milhões)

Artur - R$ 45 milhões

Richard Ríos - R$ 6 milhões

Flamengo 2024 (R$ 165,8 milhões)

De La Cruz - R$ 77 milhões

Matías Viña - R$ 48 milhões

Léo Ortiz - R$ 37,6 milhões

Carlinhos - R$ 3,2 milhões

Palmeiras 2024 (R$ 84 milhões)

Aníbal Moreno - R$ 34,5 milhões

Bruno Rodrigues - R$ 25 milhões

Caio Paulista - R$ 18,5 milhões

Lázaro - empréstimo

Rômulo - R$ 6 milhões

Felipe Anderson - livre no mercado