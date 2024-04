Federação divulga áudios do VAR no clássico entre Barcelona e Real Madrid

Nesta segunda-feira, a Real Federação Espanhola de Futebol divulgou os áudios do VAR durante a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por 3 a 2, pelo Campeonato Espanhol. A partida ficou marcada pela polêmica no lance em que a arbitragem considerou que a bola não ultrapassou totalmente a linha do gol na finalização de Lamine Yamal.

A confusão aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. Depois de cobrança de escanteio, Lamine Yamal desviou no primeiro pau, e o goleiro do Real Madrid afastou a bola praticamente em cima da linha.

Os jogadores do Barcelona reclamaram que a bola já teria entrado no momento em que Lunin fez a defesa, e o VAR entrou em ação para revisar a jogada.

Así fue la actuación del VAR en #ELCLÁSICO. pic.twitter.com/SPkkAND5So ? LALIGA (@LaLiga) April 22, 2024

Primeiro, é possível ouvir o juiz confirmando aos jogadores do Barcelona que não tem tecnologia da linha do gol, que teria mostrado ao árbitro se a bola entrou ou não através do relógio.

"O corpo de Lunin está tampando a imagem. Espere um segundo, estamos procurando uma evidência", diz o árbitro de vídeo.

"Não temos pressa, é uma decisão muito importante, sem pressa", respondeu o juiz de campo.

Depois, o VAR analisou todas as imagens disponíveis e afirmou que nenhuma delas mostra claramente se a bola entrou totalmente ou não, por isso recomendou ao juiz que siga com a decisão de campo de não marcar gol.

"Vamos continuar com o escanteio. Não temos nenhuma evidência de que a bola entrou, portanto continue com o escanteio", concluiu o VAR.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, criticou a atuação do árbitro de vídeo na partida, principalmente devido a esse lance, e disse que não descarta pedir a anulação da partida por causa dos erros contra seu time.