'Farra não acabou, está maior': Juca Kfouri critica situação do Corinthians

O colunista Juca Kfouri criticou no Posse de Bola a situação geral do Corinthians, que ainda não venceu no Brasileirão após três rodadas e ocupa a zona de rebaixamento. Para ele, o Timão não tem perspectiva de melhora diante do racha entre seus dois principais dirigentes, que prometeram acabar com a farra dos rivais, mas só fazem aumentá-la.

'A farra não acabou, está maior': "O Corinthians tem atrás de si, atrás de um time que está sendo renovado, atrás de um treinador que acaba de chegar, uma bagunça administrativa e uma farra, esta sim, de empresários e tudo mais, que não apenas não terminou como está maior do que a farra feita nas gestões anteriores. E aí não tem solução, porque o diretor de futebol briga com o presidente que ele ajudou fundamentalmente a eleger, embora não fossem do mesmo grupo político, e tem um presidente de Conselho Deliberativo que é mais mitómano e megalomaníaco do que o presidente do clube, que é o Romeu Tuma Jr., que é uma figura dessas saídas de um filme do Fellini, ele é uma realidade paralela eterna, desde que veio ao mundo.

'Jogadores e comissão estão expostos': "Então, imagine você: briga o presidente com o diretor de futebol mais o presidente do Conselho Deliberativo, como se sentem o treinador e sua comissão técnica, ambos recém-chegados, e mais um bando de jogadores recém-chegados, alguns dos quais estrangeiros? Ora, o que está machucado nem sequer pensa em voltar a jogar, porque o melhor que ele faz é ficar no Departamento Médico, e os outros estão expostos. O Corinthians tem um jogador que de alguma maneira tenta fazer alguma coisa parecida com futebol, que é o Rodrigo Garro, e ponto".

'É muito grave a situação do Corinthians': "Eu não estou nem me baseando nesse início pífio do Corinthians, com três jogos, nenhum gol, um empate contra um time com 10 jogadores, estar na zona de rebaixamento na terceira rodada com apenas um ponto, não é nem isso. É que não tem perspectiva. Amanhã joga com Argentino Juniors, domingo com Fluminense, é muito grave a situação do Corinthians".

