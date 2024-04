Ex-campeão mundial de boxe e namorada são flagrados buscando trisal em app

O perfil do ex-boxeador David Haye foi encontrado em um app de relacionamentos. No entanto, seu perfil não é apenas pessoal: inclui também sua namorada.

O que aconteceu

Haye e sua namorada, a modelo Sia Osborne, estão em busca de um trisal. O perfil possui fotos do ex-atleta e convida outros usuários do app a verem as fotos de Osborne em seu Instagram. A descrição na bio, à qual o jornal inglês The Sun teve acesso, conta o que ambos esperam de um relacionamento.

Abençoado com minha incrível parceira Sian.Rosemarie (encontre o Insta dela). Amamos energia positiva, saúde e bem estar, viajar para locais bonitos, assistir ao nascer/pôr do sol e nos conectarmos com gatas que pensam parecido! descrição do perfil de David Haye

O ex-boxeador ativou o 'modo sincerão' ao descrever a si mesmo. Haye não escondeu defeitos de sua personalidade, e afirmou que "não mente".

Sou um idiota egoísta, nada nunca está bom o suficiente, sempre quero mais, raramente satisfeito. Tenho muitos demônios com raízes profundas e complexas, me comendo por dentro, manifestando-se em atos chocantes e nojentos... Não vamos te contar tudo, e estragar a surpresa!

Perfil de David Haye em app de relacionamentos Imagem: Reprodução/The Sun

Haye revelou no ano passado a dinâmica de seu trisal com Osborne e outras mulheres. O ex-atleta se envolveu com a cantora irlandesa Una Healy, e rumores apontaram conexão com a atriz Helen Flanagan.

Healy descartou ter participado de trisal. A irlandesa afirmou em entrevista ao podcast My Therapist Ghosted Me que se envolveu somente com Haye, e que não "conhecia bem" a namorada do ex-atleta. Osborne rebateu a versão da cantora postando fotos das duas juntas durante férias em Marrocos.

Haye e Osborn namoram desde 2020. O ex-boxeador engatou relacionamento dois anos após encerrar sua carreira profissional. Ao longo de sua trajetória no esporte, o britânico conquistou títulos mundiais do peso-pesado e cruiserweight pela WBA (Associação Mundial de Boxe).