Jornal espanhol se derrete por caneta de letra de Endrick contra o Flamengo

O jornal espanhol Marca se impressionou com a caneta de letra de Endrick, atacante do Palmeiras, no empate com o Flamengo pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O veículo afirmou que o atacante faz um "highlight toda vez que entra em campo". O lance aconteceu ainda no primeiro tempo, durante disputa com o volante Allan.

O jovem atacante brasileiro se juntará ao clube branco [Real Madrid] neste verão [europeu], quando completar 18 anos, mas até lá, ele joga seus jogos com o Palmeiras cheio de 'highlight' toda vez que entra em campo. Trecho do Marca

O jornal destacou ainda um lance de Endrick na derrota do Palmeiras contra o Internacional. O atacante deu um chapéu na intermediária, se livrou da marcação e avançou até o campo ofensivo antes de passar a bola.

O jejum de gols do camisa 9 também chamou a atenção. Endrick não marca desde a vitória contra o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Ind. del Valle pela Copa Libertadores. A partida será nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Guayaquil (EQU).