Em bom momento no São Paulo, Ferreira tem o melhor início de ano em gols da carreira

Neste domingo (21), o São Paulo venceu o Atlético-GO, fora de casa, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do terceiro gol do Tricolor, Ferreira tem o melhor início de temporada da carreira no quesito gols. Em 2024, o atacante marcou cinco vezes em 17 jogos disputados.

O jogador de 26 anos vem brigando pelo seu espaço no time titular do São Paulo. Pelas boas atuações recentes, Ferreira tem começado com mais frequência nos 11 iniciais do clube paulista. Todos os cinco gols que marcou na temporada inteira saíram nos último sete jogos, quatro deles como titular.

Ferreira nos últimos 7 jogos pelo @SaoPauloFC: ?? 4 titular

?? 5 gols (!)

? 71 mins p/ marcar gol (!)]

? 4/4 chances convertidas (!)

? 10 finalizações (7 no gol!)

? Nota Sofascore 7.57 ? Artilheiro do time no período.

? Início de temporada com mais gols na carreira. ?? pic.twitter.com/5lvWriWI0J ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 22, 2024

Ferreira chegou ao São Paulo em janeiro deste ano vindo do Grêmio. O jogador era um desejo antigo do Tricolor paulista, mas os gaúchos fizeram jogo duro para que a transferência fosse concluída com sucesso, já que ele foi o camisa 10 da equipe de Renato Portaluppi nas últimas temporadas.

Diante do Atlético-GO neste domingo (21), Ferreira saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e após quatro minutos em campo, marcou o terceiro e último gol da vitória Tricolor. O primeiro triunfo do clube paulista no Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do São Paulo é nesta quinta (25), contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, às 21h, pela fase de grupo da Copa Libertadores.