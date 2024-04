Djokovic está fora do Masters 1000 de Madri, e Nadal estreia contra rival de 16 anos

Novak Djokovic, tenista número um do mundo e vencedor de 24 torneios de Grand Slam, não disputará o Aberto de Madri. O tenista sérvio, de 36 anos, não foi incluído no sorteio desta segunda-feira (22), depois de a imprensa ter anunciado a sua desistência deste torneio Masters 1000 disputado no saibro que começa a ser disputado a partir desta segunda-feira até 5 de maio, em Madri. Nem o torneio nem o jogador anunciaram os motivos da ausência. Djokovic desistiu do Aberto de Madri três vezes em quatro anos.

O tenista de 36 anos ainda não conquistou nenhum título nesta temporada e disputou apenas quatro torneios este ano, tendo decidido aliviar o seu calendário. O sérvio ainda poderá disputar o Aberto da Itália, em Roma, antes de defender o título de Roland Garros a partir do dia 26 de maio. Djokovic é tricampeão do torneio em quadra de saibro que dura duas semanas na capital espanhola.

O veterano Rafael Nadal, de 37 anos, que ainda se recupera de uma lesão, enfrentará o americano Darwin Blanch, de 16 anos, na estreia.

Nadal disputou o ATP 500 de Barcelona, mas foi derrotado na segunda rodada pelo australiano Alex de Minaur em dois sets. Se vencer o jovem Blanch, enfrentará De Miñaur, número 11 do mundo, na segunda fase e pela segunda semana consecutiva.

O atual campeão e segundo cabeça-de-chave Carlos Alcaraz afirmou que espera estar totalmente em condições para jogar em Madri depois de um problema no antebraço e enfrentará Alexander Shevchenko ou Arthur Rinderknech na segunda rodada.

Jannik Sinner, segundo no ranking mundial e primeiro cabeça-de-chave na ausência de Djokovic, enfrentará na segunda fase seu compatriota italiano Lorenzo Sonego ou um tenista vindo da fase prévia.