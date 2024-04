Coudet sai em defesa de Borré após gols perdidos: "Está fazendo tudo certo"

Rafael Borré chegou ao Internacional como a principal esperança de gols da equipe na temporada, entretanto, perdeu algumas grandes chances de balançar as redes e já começou a ser questionado pela torcida Colorada. Após a derrota para o Athletico-PR no último domingo, o treinador Eduardo Coudet saiu em defesa do atacante colombiano.

"Acho que ele está fazendo tudo certo. Às vezes os atacantes tem essa sequência, mas depois chega o momento em que a bola começa a entrar. Ele gera muitas situações para os demais e trabalha de uma maneira formidável, mesmo que ainda não tenha saído o gol. Quando temos um atacante dessa hierarquia, não há como ensinar a definir. As sequências são inexplicáveis. Ano passado aconteceu com Enner, e agora vamos trabalhar com o Rafa", disse.

"Temos o Alario e o Enner machucados, então precisamos dele em praticamente todos minutos de jogo. Vamos continuar trabalhando e criando situações de gol para ele. Claro que o gol é importante para o atacante, mas ele tem uma movimentação boa, trabalha bem para o time... Temos confiança que ele ainda vai fazer muitos gols para o Inter", completou.

O Internacional tem três disputas para o restante do ano: Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Coudet admitiu que em algum momento da temporada a equipe terá que focar em uma competição.

"Sempre falamos que temos três competições e vamos tentar competir da melhor maneiras nas três. Mas em algum momento teremos que tomar essa decisão, de focar em alguma em especifico", disse.

O time de Porto Alegre volta a campo na próxima quinta-feira, às 23h (de Brasília), contra o Delfín, do Equador. O confronto é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.