CBF divulga tabela detalhada dos jogos das semifinais da Copa do Nordeste; veja informações

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste. No documento compartilhado pela entidade, foram anunciadas as datas, os horários e os locais dos confrontos da competição, que ainda tem Bahia, CRB, Sport e Fortaleza.

Por terem feito campanhas com maior aproveitamento até aqui, Bahia e Sport serão mandantes no duelo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga à final será decidida por meio de penalidades máximas

Sport e Fortaleza se encontram no dia 26 de maio (domingo), às 18h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em Recife. Neste mesmo dia e horário, Bahia e CRB travam o outro duelo na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As finais, segundo o documento da CBF, estão previstas para os dias 5 e 9 de junho.