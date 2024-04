Vitória cede empate ao Bahia no quinto Ba-Vi do ano e segue sem vencer no Brasileirão

A terceira rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Neste domingo, no quinto Ba-Vi do ano, o Vitória cedeu o empate ao Bahia, em 2 a 2, no Barradão. Matheusinho e Wagner Leonardo fizeram os gols do triunfo do Rubro-Negro baiano, enquanto Biel e Everaldo deixaram tudo igual para o Tricolor de Aço.

Com o resultado, o Vitória segue sem vencer no torneio nacional. O Rubro-Negro baiano aparece na 16ª posição, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Bahia chegou aos quatro pontos e pulou para a nona colocação na tabela.

Os dois clubes, agora, terão focos distintos. O Vitória segue de olho no Brasileirão e enfrentará o Cruzeiro na quarta rodada. A bola rola neste domingo (28), às 16 horas (de Brasília), no Mineirão.

O Bahia, por sua vez, retoma a disputa da Copa do Nordeste. Pela semifinal, os comandados de Rogério Ceni recebem o CRB. O confronto está marcado para esta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, com horário a ser confirmado pela CBF.

O jogo

Logo aos cinco minutos de jogo, o Bahia teve sua primeira chegada. Luciano Juba tocou para Ademir na intermediária. O camisa 7 decidiu arriscar e chutou forte. A bola, porém, passou perto da trave direita do gol defendido por Lucas Arcanjo e foi para fora.

No entanto, quem abriu o placar foi o Vitória. Aos 19 minutos, após cruzamento de Zeca para dentro da área, Matheusinho subiu mais alto que a zaga do Bahia e cabeceou, mas Marcos Felipe espalmou. No rebote, o próprio camisa 30 conseguiu completar para o fundo do gol.

O Bahia respondeu levando perigo ao gol rubro-negro aos 24 minutos. Luciano Juba cobrou falta para dentro da área e Gabriel Xavier cabeceou para o gol, mas o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa tranquilo.

Dois minutos depois, porém, o Vitória quase aumentou a vantagem. Matheusinho recuperou, cortou a zaga e bateu da entrada da grande área. Marcos Felipe novamente deu rebote e, na sobra, Léo Naldi chutou. O goleiro do Bahia se recuperou rápido e defendeu novamente, mandando para escanteio.

Já no fim do primeiro tempo, o Bahia quase deixou tudo igual. Caio Alexandre bateu de fora da área e o goleiro Lucas Arcanjo deu rebote. Na sobra, Ademir, que já estava impedido, completou para o gol, mas o arqueiro fez grande defesa novamente.

No segundo tempo, foi o Vitória quem tomou iniciativa. Mateus Gonçalves fez lindo lançamento para Osvaldo. Sozinho, o camisa 11 teve tempo de dominar e finalizar no gol, mas o goleiro Marcos Felipe defendeu.

Foi aos 11 minutos da etapa final que o Rubro-Negro baiano ampliou a vantagem no placar. Matheusinho cobrou escanteio fechado e Wagner Leonardo se antecipou à defesa do Tricolor de Aço para balançar as redes: 2 a 0.

Mas o Bahia não se entregou e descontou aos 23 minutos. Após bate e rebate, a bola sobrou com Thaciano dentro da área. O atacante bateu de cavadinha na saída do goleiro e a bola atingiu o travessão. No rebote, Biel apenas teve o trabalho de completar para o fundo do gol. Minutos depois, o Tricolor de Aço acertou em cheio a trave do Vitória.

E foi aos 26 minutos que o Bahia deixou tudo igual ao pressionar o rival. Thaciano tocou para Everaldo na entrada da área e o camisa 9 acertou um lindo chute forte. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar dentro do gol. Foi assim que Bahia e Vitória empataram no quinto Ba-Vi do ano.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 2 X 2 BAHIA

Data: 21 de abril de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Var-Fifa-SP)

GOLS: Matheusinho, aos 19? do 1ºT; Wagner Leonardo, aos 11? do 2ºT (Vitória) / Biel, aos 23? do 2ºT; Carlos de Pena, aos 47? do 2ºT (Bahia)



Cartões amarelos: Léo Naldi, aos 22? do 1ºT; Matheusinho, aos 41? do 1ºT; Zeca, aos 20? do 2ºT (Vitória) / Santiago Arias, aos 3? do 2ºT; Victor Cuesta, aos 5? do 2ºT (Bahia)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca (Willean Lepo), Bruno Uvini, Wagner e Lucas Esteves; Rodrigo Andrade (Luan Santos), Willian e Léo Naldi (Mateus Gonçalves); Matheusinho, Osvaldo (Iury Castilho) e Alerrandro (Luiz Adriano).



Técnico: Leonardo Condé

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Carlos de Pena), Everton Ribeiro (Everaldo), Cauly e Ademir (Biel); Thaciano (Estupiñán).



Técnico: Rogério Ceni