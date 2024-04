'Vergonhoso': Antony provoca rivais e é criticado por jornal de Manchester

O brasileiro Antony não foi poupado das críticas após a classificação do Manchester United na Copa da Inglaterra. O jornal Manchester Evening News classificou uma atitude do atacante como "vergonhosa".

O que aconteceu

O Manchester United sofreu para vencer o Coventry City, time que atualmente disputa a segunda divisão do Inglês. Apesar de começar abrindo 3 a 0, os Devils levaram o empate e a partida foi para prorrogação e pênaltis.

Na disputa de pênaltis, o United venceu o Coventry por 4 a 2. Após a última cobrança convertida por Hojlund, os jogadores correram para a comemoração.

Antony foi visto provocando a torcida adversária assim que a classificação foi garantida. O atacante corre de costas, olhando para os torcedores do Coventry, e passando na frente dos jogadores rivais com as mãos no ouvido.

A atitude foi notada pela imprensa local. De acordo com a publicação do Manchester Evening News, "Antony colocou as mãos nos ouvidos enquanto Hojlund comemorava a cobrança decisiva. Quase todos os jogadores do United no círculo central permaneceram quietos. Eles estavam envergonhados. Antony foi vergonhoso."