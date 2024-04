Vegetti prega otimismo mesmo depois de duas derrotas seguidas do Vasco

No último sábado, o Vasco foi derrotado pelo Fluminense, no Maracanã, e conheceu seu segundo revés seguido no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o atacante Vegetti pregou otimismo para a sequência da temporada.

"O Vasco é para quem acredita! Como sempre, será contra tudo e contra todos. O melhor está por vir", escreveu nas redes sociais.

A atuação cruzmaltina no clássico foi muito criticada pela torcida, principalmente no primeiro tempo. No entanto, alguns jogadores continuam sendo destaques.

Um deles é o próprio Vegetti. O argentino marcou o gol vascaíno na derrota por 2 a 1, seu segundo na Série A. O jogador também fez o gol da equipe carioca contra Bragantino, na rodada anterior.

O Vasco terá a semana livre para trabalhar visando o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos recebem o Criciúma, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília), no sábado.