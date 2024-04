Torcida do Palmeiras provoca Fla com mosaico de Deyverson na Libertadores

A torcida organizada do Palmeiras fez um mosaico em provocação ao Flamengo no duelo deste domingo (21), no Allianz Parque.

O que aconteceu

A torcida do Palmeiras fez um mosaico gigante do gol de Deyverson contra o Flamengo na prorrogação da final da Libertadores 2021. Na imagem, é possível ver o goleiro Diego Alves sendo deslocado pelo atacante, que marcou o gol do tricampeonato da Libertadores do Verdão.

No mosaico, ainda é possível perceber uma menção ao vento de Montevidéu, no Uruguai, palco da final, que virou tema de provocação dos palmeirenses aos flamenguistas.

Palmeiras e Flamengo jogam pela 3ª rodada do Brasileirão. O Alviverde vem de derrota para o Inter e tem três pontos, contra seis do Rubro-Negro, que está 100% no campeonato e não perde no Allianz Parque desde 2017. Siga em tempo real pelo Placar UOL.