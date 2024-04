Tite explica Pedro e De la Cruz poupados: 'Não é da vontade do técnico'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite explicou o motivo de o volante De la Cruz e Pedro terem começado no banco de reservas no empate sem gols com o Palmeiras, hoje (21), no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Os dois entraram no segundo tempo do jogo.

Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar, mas tem atleta que tem seis, sete jogos seguidos, e relatam que estão sentindo mais, e o departamento médico diz que a posição é 'de cuidados' Tite

O que mais ele falou?

Jogo mais truncado

"É um gramado que proporciona velocidade, a arbitragem também, em um nível melhor, não é só pq tomei cartão amarelo, tem de critério estabelecido para as duas. e foi a supremacia das duas equipes, do processo de marcação, com dois modelos diferentes, em cima da criatividade.

Pedro e De la Cruz poupados

Cesar Sampaio

Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico (De la Cruz), temos avaliação fisiológica, acúmulo de minutos e, seguindo as determinação do departamento de saúde, calendário árduo, iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo. Dentro dos minutos que têm, se conhecem melhor. Entendo que, com a entrada dos dois, começamos a fluir ofensivamente.

Tite

O Fábio [Mahseredjian, preparador] tem detalhes específicos da área, que são científicos, não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar, mas tem atleta que tem seis, sete jogos seguidos, e relatam que estão sentindo mais, e o departamento médico diz que a nossa posição é 'de cuidado'. Hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, Erick e Luiz Araújo que estavam amarelos e vermelhos, porque tinham riscos importantes, e sintético também tem característica diferente. A exigência articular e muscular no sintético é muito maior também

Fábio Mahseredjian

"Precisa entender que o jogo está cada vez mais intenso, mais rápido e mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Todos nós temos atenção individualizada de cada atleta. No Flamengo, temos um departamento que faz uma análise bioquímica, o nosso fisiologista faz toda a avaliação de termografia mais a minutagem de jogo. Todos os dados são compilados, e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo não é prevenção de lesão, todos os times machucam. O futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Vai acontecer, principalmente agora que o calendário está congestionado.

Fizemos o sétimo jogo consecutivo. Com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. A decisão é sempre do treinador, nós passamos informações a ele. Estamos todos juntos para ajudar a tomar a melhor decisão. O objetivo é melhorar performance do atleta e recuperá-lo"

Bom resultado?

"Resultado justo e um jogo equilibrado"

Gerson e De la Cruz juntos

"Nesse jogo foi inverso, Gerson por dentro e De la Cruz com a flutuação, que já fez na seleção .São jogadores que podem ser utilizados em maior de um função. Temos esse entendimento do jogo, respeitamos isso, para ver o que jogo pede, para sempre recurso para que possamos não apenas entender o jogo".

Bola áerea do Palmeiras

"São dois modelos que são vencedores. Do nosso modelo, dos últimos dez trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média só Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus merece uma placa. Ele fez um trabalho extraordinário e ele é a referência. É até inconcebível o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui e outros exemplos mais. Então, temos e melhoramos no sentido de equilibrado. Bola aérea. Nós sofremos hoje a bola aérea em um cabeceio, e ajustamos numa bola parada de cabeceio. As outras todas parece que teve uma finalização só que foi no gol e todas as de bola era de cobertura que tinha sido. Nós tínhamos tomado o gol de cobertura do lateral, do lado oposto em bola de inversão. Porque o modelo é o próprio dito pelo Abel. Ele quer aquele detalhe dos quinze cruzamentos, quinze finalizações, duelos".

Palmeiras com três zagueiros (Cesar Sampaio)

-"Foi o mesmo modelo que ele tirou contra nós no primeiro jogo, né? Usou a entrada do Luan. Ele tem essa possibilidade, como o Tite diz, já conhece bem os atletas pelo período que trabalha junto. Confesso que eles já estão mais adaptados a esse gramado. Enfim, com três zagueiros ele pode dar um pouco mais liberdade aos alas, para ocuparem um espaço intermediário mais ofensivo. Tivemos algumas boas chances de implementar algo para superar isso. Um erro de passe, um ajuste, um domínio com a bola um pouco fora do lugar... Enfim, acabou que não aproveitamos".