Sporting supera Vitória com tranquilidade e fica próximo de conquistar o Campeonato Português

O Sporting superou o Vitória neste domingo por 3 a 0 pela 30ª rodada do Campeonato Português. A partida foi realizada no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Com o triunfo, o Sporting ocupa a liderança, com 80 pontos conquistados, e está cada vez mais próximo do título da competição. A quatro rodadas do fim da liga nacional, o Benfica, que ocupa a segunda posição, está a dez pontos de distância do primeiro colocado, porém com um jogo a menos. Enquanto o Vitória segue no quinto lugar, com 57.

O Sporting enfrenta o Porto no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 31ª rodada do Campeonato Português. Já o Vitória recebe o Boavista no sábado, no mesmo horário.

Os gols

O Sporting abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após dividida na área, a bola sobrou para o meia Pedro Gonçalves, que finalizou forte no canto esquerdo.

Já nos acréscimos da etapa inicial, aos 47 minutos, o Sporting ampliou a vantagem. Após ótima troca de passes, Pedro Gonçalves tocou para Viktor Gyokeres, que chutou na saída do goleiro para balançar as redes.

No começo do segundo tempo, aos 49 minutos, o Sporting marcou o terceiro e garantiu a vitória. Francisco Trincão recebeu grande lançamento e achou Viktor Gyokeres, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol.

Confira os outros resultados dos jogos deste domingo pelo Campeonato Português:

Chaves 2 x 2 Estoril

Famalicão 2 x 2 Portimonense

Casa Pia 1 x 2 Porto