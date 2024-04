São Bernardo estreia na Série C do Brasileiro com empate diante do Náutico

Mais dois jogos agitaram a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo. O Figueirense recebeu e derrotou o Ferroviário-CE, por 2 a 1, e o São Bernardo ficou no empate em 1 a 1 com o Náutico, no Nordeste.

Náutico x São Bernardo

No Estádio dos Aflitos, Náutico e São Bernardo ficaram no empate em 1 a 1. Aos 22 minutos do segundo tempo, Silvinho abriu o placar para os visitantes em cobrança de pênalti, mas, já na reta final do jogo, Paulo Sérgio empatou, aos 39 minutos.

Na 2ª rodada, o Náutico visita o ABC-RN, no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília). O São Bernardo recebe o Tombense, também no sábado, às 19 horas.

Final de jogo nos Aflitos. Pela Série C, o Náutico empatou por 1×1 contra o São Bernardo. O gol alvirrubro foi marcado pelo atacante Paulo Sérgio. pic.twitter.com/4OsPJz8Gxp ? Náutico (@nauticope) April 21, 2024

Figueirense x Ferroviário

Jogando em casa, o Figueirense derrotou o Ferroviário por 2 a 1. Logo aos dois minutos de jogo, Alisson Santos fez o primeiro dos mandantes. Aos 44 minutos, Lincoln empatou a partida. Ainda no primeiro tempo, Alisson fez o segundo dele e garantiu a vítoria do Figueirense, aos 46 minutos.

O Ferroviário volta a campo na segunda-feira (29), às 20 horas, quando recebe a Aparecidense. O Figueirense, por sua vez, visita o Sampaio Corrêa no próximo sábado, às 17 horas.