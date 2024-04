Derrota dos Lakers e enterrada 'monstra' de Embiid abrem playoffs da NBA

Foi dada a largada para os playoffs da NBA e a rodada com quatro partidas foi marcada pela derrota do Los Angeles Lakers para os atuais campeões Denver Nuggets, além de uma jogada incrível do pivô Joel Embiid, mas que acabou se machucando no lance e não evitou que o Philadelphia 76ers fosse superado pelo New York Knicks.

A rodada de sábado (20) ainda teve a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Orlando Magic e o Minnesota Timberwolves passando fácil sobre o Phoenix Suns.

O que aconteceu

Abrindo os playoffs, Donovan Mitchell fez 30 pontos e comandou o triunfo dos Cavaliers, que fizeram 97 a 83 para cima do time do Magic, que teve Paolo Banchero com 24 pontos e que sai atrás na série.

No segundo jogo do dia, os Timberwolves amassaram os Suns, de Kevin Durant, que até marcou 31 pontos, mas saiu derrota pelo placar de 120 a 95, já que Anthony Edwards fez 33 pontos e liderou a equipe de Minnesota.

Na sequência, os Knicks vencerem os 76ers pelo placar de 111 a 104. Joel Embiid deu a enterrada dos playoffs até aqui, mas acabou se machucando no lance. O pivô até chegou a voltar à quadra, mas não evitou a derrota de sua equipe. Josh Hart, com um duplo-duplo, 22 pontos e 13 rebotes, foi o destaque da franquia dos Knicks.

JAJXAJSJSJAJZBQHSHSHS MEU DEUS DO CEEEEEEEEEU



JOEL EMBIID COM A JOGADA DO PLAYOFFS ATE AGORA. O QUE FOI ISSO



PONTE PRA ELE MESMO E PÔSTER pic.twitter.com/aARg7B3bCy -- Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) April 20, 2024

E fechando a rodada, LeBron James e companhia até começaram bem diante dos Nuggets, mas os atuais campões fizeram um grande segundo tempo e bateram os Lakers pelo placar de 114 a 103. Nikola Jokic, mais uma vez, deu show, anotando 32 pontos e 12 rebotes.

Hoje tem mais

A rodada dos playoffs segue com mais quatro jogos neste domingo (21). O Miami Heat encara o favorito Boston Celtics, seguido da partida entre Dallas Mavericks contra o Los Angeles Clippers. Na sequência, o Indiana Pacers enfrenta o Milwaukee Bucks. E fechando a programação, o New Orleans Pelicans joga diante do Oklahoma City Thunder.