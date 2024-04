Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía desembarca em São Paulo

Anunciado como novo treinador do São Paulo no último sábado, o argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, desembarcou neste domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

"É um grandíssimo desafio pelo que é o São Paulo, por tudo o que vocês sabem, mas cada clube que me contratou foi um desafio importante, então colocar um acima do outro não é legal", disse o treinador ao ser perguntado se esse seria o desafio mais difícil que enfrentou na beira do campo.

Ainda na tarde de hoje, Zubeldía irá partir para Goiânia, mais precisamente ao Estádio Antonio Accioly, para assistir das tribunas o jogo entre Atlético-GO e São Paulo, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Substituto de Thiago Carpini, o argentino assinou contrato até 31 de dezembro de 2025. Na última temporada, conquistou a CONMEBOL Sul-Americana e o Campeonato Equatoriano pela LDU de Quito.

Por fim, o treinador estreará no duelo diante do Barcelona de Guayaquil-EQU. O jogo, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, acontece nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.