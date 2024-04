Manoel prevê arrancada do Fluminense na temporada depois de vitória no clássico

No último sábado, o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e acabou com o jejum em clássicos diante do Vasco. O zagueiro Manoel prevê que o Tricolor vai arrancar na temporada depois do triunfo sobre o rival.

"A gente começou essa nossa arrancada. O nosso nível, do jeito que a gente treina, se colocar no jogo. É difícil de pegarem a gente. Que seja o início da arrancada", disse.

Manoel admitiu que o Fluminense teve atuações abaixo do ideal nos últimos jogos.

"É chato. A gente tem uma equipe que não fez grandes partidas nos últimos jogos. A gente queria fazer um grande jogo, ainda mais um clássico, e sair com a vitória. Foi o que aconteceu. A vitória era muito importante", declarou o jogador.

Imagens da nossa primeira vitória no @Brasileirao! E quinta tem @Libertadores! ?: Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/zI9ieFvsn6 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 21, 2024

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, a equipe de Fernando Diniz agora soma quatro pontos nas três primeiras rodadas do Brasileirão.

Antes do próximo compromisso pelo campeonato nacional, o Fluminense passa a focar novamente na Libertadores. Os tricolores viajam para enfrentar o Cerro Porteno-PAR, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

No próximo domingo, o clube carioca visita o Corinthians, às 16 horas, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.