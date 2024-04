Queda de ciclistas causa megaengarrafamento em etapa na Bélgica; veja

Neste domingo (21), durante os 254.5 km da Liége-Bastogne-Liége, tradicional prova de ciclismo europeia e uma das cinco principais corridas do calendário do ciclismo de estrada na Europa, um grande acidente marcou a disputa na Bélgica.

O que aconteceu?

O acidente ocorreu a 100 quilômetros do fim da prova, um acidente entre três ciclistas, William Junior Lecerf (equipe Soudal Quick-Step), Toon Clynhens (Flandres-Baloise) e Chris Hamilton (DSM-PostNL) acabou por prejudicar um pelotão que tinha, ao todo, sessenta ciclistas. Entre eles, nomes do calibre do belga Mathieu Van der Poel, o francês Valentin Madouas, além do britânico Thomas Pidcock e do colombiano Santiago Buitrago, que estiveram no pódio da Liege-Bastogne-Liege no ano passado. Veja o acidente: