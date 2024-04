F1: Verstappen vence GP da China e garante fim de semana perfeito

Depois de vencer a corrida sprint e fazer a pole position, Max Verstappen confirmou o favoritismo e venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 com sobras.

Fórmula 1 é no UOL Play. Assista ao vivo aos treinos e a classificação pelos canais Band e BandSports. Assine agora, planos a partir de R$ 29,90/mês e experimente 7 dias.

O que aconteceu

Lando Norris, da McLaren, ficou com a segunda posição, impedindo a dobradinha da Red Bull. Sergio Pérez, companheiro de Verstappen, completou o pódio.

Lewis Hamilton subiu nove posições e garantiu dois pontos. O heptacampeão largou em 18º e, contando com uma boa estratégia e um tanto de sorte - com a entrada de safety cars, terminou a corrida em nono.

Só falta Singapura. O GP da China era uma das duas provas que Max Verstappen ainda não havia vencido entre os circuitos que fazem parte da atual temporada da Fórmula 1.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas. A próxima corrida é o GP de Miami, no Autódromo Internacional de Miami, marcada para o dia 5 de maio (domingo), às 17h (de Brasília).

Como foi a corrida

Russell e Alonso fizeram uma ótima largada. O piloto inglês da Mercedes deixou duas Ferrari para trás e assumiu o sexto lugar, enquanto o espanhol da Aston Martin, que largou em terceiro, ficou com a segunda posição após a segunda curva, depois de ultrapassar Sergio Pérez e ameaçar Max Verstappen.

Alonso não conseguiu manter o ritmo por muito tempo. Depois de perder a posição, Pérez logo encostou em Alonso e não precisou forçar muito para fazer a ultrapassagem na quinta volta. Depois de três voltas, Norris também ultrapassou o espanhol.

Valteri Bottas abandonou a prova na volta 21. O piloto da Sauber encostou o carro após ver seu motor quebrar. A direção da prova colocou a corrida sob safety car virtual nas duas voltas seguintes. Na 23ª volta, o safety car entrou na pista de fato, até a volta 27.

Safety car voltou à pista na volta 28 para mais três voltas. Dois incidentes forçaram a organização da prova a colocar a corrida sob bandeira amarela mais uma vez. Lance Stroll, da Aston Martin, acertou a traseira de Ricciardo, da Racing Bulls - que teve que abandonar o GP. E Magnussen, da Haas, tocou em Tsunoda, da Racing Bulls, e o tirou da corrida.

Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, foram os mais beneficiados pela entrada do safety car. Após todas as paradas e os dois reinícios de prova, os pilotos estavam em segundo e terceiro lugares, respectivamente, à frente da Red Bull de Sergio Pérez, um dos mais prejudicados pelos incidentes.

Lewis Hamilton fez boa corrida de recuperação. Depois de largar em décimo oitavo, o heptacampeão mundial entrou na zona de pontuação (10º) lugar na volta seguinte à saída do segundo safety car, e conseguiu terminar em nono.

Pérez e Leclerc fizeram uma boa briga pelo pódio. Depois da saída do safety car, Leclerc segurou a terceira posição por nove voltas. No fim, a pressão de Pérez funcionou e o mexicano tomou o terceiro lugar, abrindo vantagem nas voltas seguintes.

Classificação do Mundial de Pilotos

Com mais uma vitória, Max Verstappen, da Red Bull, voltou a abrir vantagem na liderança do Campeonato Mundial, agora com 110 pontos. Sergio Pérez, companheiro de equipe do holandês, mantém o segundo lugar, agora com 85 pontos.

Charles Leclerc, da Ferrari, é o terceiro, com 76 pontos, seguido de perto pelo companheiro Carlos Sainz, que soma 67 pontos. Vice-líder hoje, Lando Norris é o quinto no Mundial, com 58 pontos.

Veja a classificação do GP da China