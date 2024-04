Fiorentina vence Salernitana e assume a nona colocação do Campeonato Italiano

A Fiorentina completou o quarto jogo sem derrota na temporada. Neste domingo, uma vitória fora de casa sobre a Salernitana por 2 a 0 no Estádio Arechi, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da equipe visitante foram marcados por Kouamé e Ikoné.

Com o resultado, a equipe da casa continua com 15 pontos, se encontrando na lanterna da competição. Já a Fiorentina chegou aos 47 pontos e assumiu a 9ª colocação.

Agora, a Salernitana volta a campo apenas no dia 26 de abril para o duelo com a Frosinone, pelo Campeonato Italiano. A Fiorentina, por sua vez, terá compromisso contra a Atalanta, na próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa da Itália.

O jogo

Em primeiro tempo pouco movimentado, a única chance clara de bola nas redes foi com um chute de Ikoné , aos 41 minutos de jogo, recebendo na pequena área, girando e chutando para fora.

No primeiro lance do segundo tempo, Ochoa fez grande defesa depois do chute do camisa 7 Sottil.

O primeiro gol da partida veio aos 34 minutos da etapa complementar, quando Kouamé recebeu um cruzamento na segunda trave e encobriu o goleiro adversário com uma cabeçada.

A Fiorentina ainda aumentou a vantagem com Ikoné, que, aos 49 minutos, recebeu um passe depois de um rebote cedido por Ochoa e conseguiu chutar tirando do goleiro.

Sassuolo x Lecce

Em outra partida do dia no Campeonato Italiano, a equipe do Lecce visitou o Sassuolo e venceu pelo placar de 3 a 0. O gols da vitória foram marcados por Gendrey, Dorgu e Piccoli.

A derrota mantém o Sassuolo na 19ª posição, com 26 pontos conquistados. Já o Lecce alcançou os 35 pontos e assumiu o 13º lugar.

Torino x Frosinone

Torino e Frosinone empataram em 0 a 0 em jogo pouco movimentado.

O resultado faz com que o Torino se mantenha na décima colocação, com 46 pontos. Já o Frosinone se encontra na 18ª colocação, com 28 pontos, na zona do rebaixamento.

A.C. Monza x Atalanta

A Atalanta visitou o Monza e venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por De Ketelaere e Touré. Quem balançou as redes para a equipe do Monza foi Daniel Maldini.

Com a derrota, o Monza permanece na 11ª colocação, com 43 pontos. Ao vencer, a Atalanta ultrapassou a Lazio e alcançou a sexta colocação, com 54 pontos.