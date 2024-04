'Tite é moderno: chutão para frente e corre todo mundo atrás', ironiza RMP

O colunista Renato Mauricio Prado ironizou, no Fim de Papo deste domingo (21), a postura de Tite no duelo entre Palmeiras e Flamengo, que acabou em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Tática moderna? "O Tite é um treinador moderno, sou obrigado a reconhecer: está antenado com as mais modernas táticas e estratégias do mundo: chutão para frente e corre todo mundo atrás dela. Isso eu nunca tinha visto no futebol, é novíssimo. Nem o Guardiola conhece essa tática. Dá um bicão e corre todo mundo atrás para ver o que acontece. A gente cansa de ver isso em jogo de fraldinha. Lá é assim: o goleiro dá um bico para frente e os caras saem correndo atrás da bola. Foi mais ou menos isso a tática do Tite hoje."

Falta de vontade. "O jogo foi muito ruim e evidenciou a vontade de os dois de não perder. Se aquela bola que entrou no finalzinho não tivesse impedido... mas ninguém se arriscou, principalmente o Flamengo."

Tatiquês. "Garanto que, para os analistas táticos, esse jogo será mostrado como uma partida de xadrez infernal, com um apoio inacreditável. Vão falar nas táticas, nas estratégias, nas linhas... anulou aqui, aí veio a setinha para cá... já devem estar pulando essas análises."

