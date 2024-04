Erica Sena conquista medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética

Neste domingo, em Antalya, na Turquia, a pernambucana Erica Sena, em sua estreia na temporada olímpica nos 20 km, conquistou a medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética por Equipes. Com um tempo de 1h29min22, ficou atrás da peruana Kimberly García León (1h27min12) e da chinesa Zhenxia Ma (1h27min55).

"No começo da temporada, quando ia competir em Dundice (Eslováquia), eu tive uma virose e não pude competir. Demorei um pouco para me recuperar, mas depois em Portugal consegui fazer uns treinos bem legais. Estava motivada para essa competição, esperando por um bom resultado", comemorou Érica.

A atleta brasileira também comentou sobre sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris que começam em alguns meses. O atletismo será disputado entre o dia 1 e 11 de agosto.

"Falta muito pouco, mas minha preparação está indo muito bem e estou muito motivada para competir minha terceira olimpíada", disse Érica, que tem o apoio do equatoriano Andrés Chocho, seu treinador e marido, e do filho Kylian. A família estava em Portugal e seguiu junta para Antalya e para o Mundial.

Por fim, nos 10 km sub-20, as posições dos brasileiros foram: Klaubert Emanoel Ferreira de Franca em 35º, com 43min51s, João Paulo Nobre De Oliveira em 41º, com 44min45s, e Santiago David Gonzalez Urbina em 51º, com 51min58s. No feminino, Thaliane Janaina Miranda foi a 47ª (54min49s). As vitórias na categoria foram da chinesa Xizhen Yang (45min06s) e do australiano Isaac Beacroft (39min56s).