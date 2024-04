Corinthians é o time da Série A com pior aproveitamento em 2024; veja

O Corinthians apresenta dificuldades em seu futebol na temporada 2024. Com apenas 43,9% de aproveitamento nos 19 jogos disputados até aqui, a equipe, além de ter sido eliminada ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, segue sem marcar no Brasileirão.

Com a derrota na noite de ontem para o Bragantino, o Timão chegou ao seu oitavo revés, número superior ao de vitórias, já que venceu sete. Por fim, empatou quatro duelos.

🔎 O Corinthians é o time da Série A com o pior aproveitamento na temporada 2024! 🚨🚨



⚔️ 19 jogos

🚥 7V - 4E - 8D

📊 43.9% aproveitamento

⚽️ 24 gols

🚫 18 gols sofridos

🛠 48 grandes chances (31 perdidas)

👟 12.0 finalizações p marcar gol

🎯 30% pontaria na finalização (87/289) pic.twitter.com/2sGamz59ax -- Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 20, 2024

Segundo o Sofascore, em relação aos gols marcados, o Corinthians balançou as redes 24 vezes. Em média, a equipe marca um tento a cada 12 finalizações. Já na parte defensiva, foi 18 vezes vazado.

Atualmente, o clube paulista disputa a Copa do Brasil (está na terceira fase), Brasileirão (um ponto conquistado em três jogos) e Sul-Americana (líder do Grupo F).

O duelo seguinte será pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental, diante do Argentinos Juniors-ARG. A bola rola na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.