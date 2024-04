Com golaço de Canobbio, Athletico-PR supera Internacional no Brasileirão

Neste domingo, o Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0, na Ligga Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Canobbio marcou um golaço e decidiu a partida.

Com o resultado, o Colorado ocupa a quinta posição, com seis pontos. Enquanto o Furacão sobe para a terceira colocação, também com seis.

O Internacional retorna a campo nesta quinta-feira, às 23h (de Brasília), contra o Delfín, no Equador. Já o Athletico-PR enfrenta o Danubio, na quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ambas partidas são válidas pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Atlético-GO no próximo domingo, às 20h (de Brasília). Enquanto o Athletico-PR visita o Juventude, no mesmo dia, às 18h30.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e com as defesas prevalecendo. O Internacional teve a melhor oportunidade aos 35 minutos. Wesley avançou em contra-ataque pela esquerda, driblou dois marcadores e saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

Na etapa final, o Colorado começou pressionando e teve duas chances de marcar. Aos dois minutos, Borré recebeu passe na área e chutou para fora. E Gustavo Prado, aos seis minutos, dominou pela esquerda, cortou para o meio e finalizou forte perto do canto esquerdo.

Aos 19 minutos, o Internacional perdeu uma oportunidade incrível de fazer o gol. Borré saiu na cara do gol e finalizou em cima do goleiro, no rebote, o atacante chutou rápido e Thiago Heleno tirou quase em cima da linha.

O Athletico-PR abriu o placar aos 25 minutos, com golaço de Canobbio. O atacante recebeu perto da área pela direita, cortou para o meio e finalizou no ângulo esquerdo para balançar as redes.

Já no fim do jogo, Canobbio recebeu o vermelho e deixou o Athletico-PR. O atacante acertou forte carrinho em Bustos e levou o segundo amarelo.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 0 INTERNACIONAL

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 21 de abril de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva



VAR: Marcio Henrique de Gois



Cartões amarelos: Léo Godoy, Fernandinho, Canobbio e Thiago Heleno (Athletico-PR); Hugo Mallo, Robert Renan, Rômulo, Vitão e Wesley (Internacional)



Cartão Vermelho: Canobbio (Athletico-PR)

GOL: Canobbio, aos 25 do 2ºT (Athletico-PR).

ATHLETICO-PR: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Canobbio; Cuello (Christian), Julimar (Zapelli) (Felipinho) e Pablo (Mastriani).



Técnico: Cuca.

INTERNACIONAL: Rochet; Hugo Mallo (Lucca), Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique (Bustos) e Maurício (Bruno Gomes); Wesley, Rafael Borré e Wanderson (Gustavo Prado).



Técnico: Eduardo Coudet.