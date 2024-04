Com Flamengo como segunda maior vítima da carreira, Veiga busca voltar a marcar após jejum de três jogos

O Palmeiras terá um compromisso complicado nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão recebe o Flamengo neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Alviverde chega para o clássico nacional vindo de uma derrota para o Internacional no torneio. Contudo, se a confiança não está nas alturas, o time contará com uma peça importante que pode vir a ser decisiva contra o Rubro-Negro carioca: Raphael Veiga.

Os confrontos contra o Flamengo são sempre especiais para o meia-atacante do Palmeiras. Neste domingo, Veiga, que tem o rival carioca como segunda maior vítima na carreira, busca encerrar um jejum de três jogos sem balançar as redes nesta temporada.

Na atual temporada, o jogador alviverde vem sofrendo algumas críticas por sua irregularidade: ou vai muito bem ou vai muito mal. Apesar de ter distribuído um 'hat-trick' de assistências contra o Liverpool-URU pela Libertadores, o atleta não marca há três partidas e vem sofrendo para manter atuações constantes.

Provável titular contra o Flamengo, Veiga quer reencontrar o caminho das redes e busca fazer isso contra o segundo adversário em que mais marcou gols na carreira. Em 17 partidas diante do Rubro-Negro carioca, o meia fez sete gols, sendo seis deles com a equipe palestrina e um com a camisa do Athletico-PR.

Alguns gols de Veiga foram bastante decisivos. Na decisão da Supercopa do Brasil de 2021, por exemplo, ele abriu o placar para o Palmeiras aos dois minutos de jogo. O Flamengo virou com Pedro e Gabigol, mas o meia alviverde igualou tudo novamente ao bater pênalti com tranquilidade. Contudo, o Verdão acabou perdendo aquele título nas penalidades máximas.

Além disso, Veiga inaugurou o marcador para o Palmeiras contra o Flamengo na grande decisão da Copa Libertadores daquele mesmo ano. Na ocasião, Deyverson também balançou as redes e o Alviverde ergueu a taça da competição continental ao vencer por 2 a 1.

Já mais recentemente, o meia palmeirense foi às redes duas vezes na final da Supercopa do Brasil de 2023, sendo que fez um dos gols de pênalti novamente. O Verdão garantiu mais um troféu do torneio quando superou o rival por 4 a 3 na decisão.

Com isso, Veiga é o jogador do atual elenco palmeirense que mais marcou gols contra o Flamengo. Na história recente do confronto, ele é superado apenas por Gabigol, que foi às redes oito vezes diante do Palmeiras.

O meia-atacante da equipe paulista, porém, não balança as redes contra o Rubro-Negro carioca desde a Supercopa do Brasil do ano passado. Neste meio tempo, os clubes se enfrentaram duas vezes e o jogador passou em branco em ambos os jogos.

Agora, Veiga vai atrás de melhorar seus números contra o rival carioca e também aumentá-los neste ano para ajudar o Palmeiras a conquistar mais títulos. Nesta temporada, em 16 jogos disputados, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências.