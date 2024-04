Com dois a mais, São Paulo vence Atlético-GO sob olhares de Zubeldía a ganha a primeira no Brasileiro

Xô, zica! O São Paulo venceu o Atlético-GO sem sustos neste domingo, por 3 a 0, e ganhou a primeira na atual edição do Campeonato Brasileiro. O novo treinador do time, Luis Zubeldía, assistiu ao jogo nas tribunas do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Calleri, Luciano (de pênalti) e Ferreirinha. A equipe, comandada pelo interino Milton Cruz, jogou boa parte do segundo tempo com dois a mais. O zagueiro Luiz Felipe e o meio-campista Gabriel Barros, do Atlético-GO, foram expulsos.

Com o resultado, o São Paulo, que havia perdido as primeiras duas partidas no Brasileirão, soma seus primeiros três pontos e pula para a 14ª posição da tabela. Já o Atlético-GO fica estacionado na vice-lanterna, com nenhum ponto.

O próximo compromisso do São Paulo marcará a estreia do técnico Zubeldía, substituto de Thiago Carpini. A equipe enfrenta o Barcelona de Guayaquil-EQU nesta quinta-feira, no Equador, pela terceira rodada da Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Na sequência, o Tricolor terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, válido pela quarta rodada da Série A.

Do outro lado, o Dragão terá semana livre para trabalhar antes do próximo jogo no Brasileiro. O time de Jair Ventura busca a reabilitação diante do Internacional, no próximo domingo, às 20h, no Beira-Rio.

O jogo

Os dez primeiros minutos do jogo foram mornos. O São Paulo rodava a bola para tentar encontrar espaços na defesa do Atlético-GO, mas esbarrava na forte marcação adversária. Por outro lado, o time tricolor marcava bem e não dava chances para o Dragão.

Aos 13 minutos, a dupla André Silva e Calleri apareceu pela primeira vez. O camisa 17 recebeu no lado direito, ajeitou para a perna boa e cruzou na medida para o argentino, que cabeceou na bochecha da rede e abriu o placar para o São Paulo: 1 a 0 no Antônio Accioly.

O Atlético-GO tentou responder aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Baralhas, que bateu de fora da área e mandou por cima do gol defendido por Rafael.

O Tricolor controlava a partida e quase ampliou o marcador aos 30 minutos. André Silva partiu pelo lado esquerdo e cruzou na área para Luciano, que cabeceou de primeira. Alix apareceu de última hora para impedir o segundo gol do São Paulo.

Segundo tempo

O São Paulo manteve o ritmo do primeiro tempo e aumentou a vantagem na etapa final. Aos três minutos, após uma cobrança de falta na área, Luciano foi atingido por Luiz Felipe e caiu pedindo pênalti. O árbitro reviu o lance no VAR e marcou a penalidade, além de expulsar o zagueiro do Atlético-GO.

Na cobrança, o camisa 10 tricolor bateu firme no canto esquerdo do goleiro Ronaldo, que chegou a encostar na bola, mas não evitou o segundo gol do São Paulo.

Aos 17 minutos, Gabriel Barros fez falta dura em Pablo Maia, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com dois a mais em campo, o trabalho ficou ainda mais fácil para o time paulista, que já dominava a partida.

E o São Paulo ainda ampliou vantagem em Goiânia. Aos 30 minutos, Ferreirinha, que havia entrado há pouco tempo no jogo, fez boa jogada pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu com categoria no canto, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 0 X 3 SÃO PAULO

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 21 de abril de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartões amarelos: Gabriel Baralhas, Roni, Gabriel Barros e Luiz Fernando (Atlético-GO)



Cartões vermelhos: Luiz Felipe e Gabriel Barros (Atlético-GO)

GOLS: Calleri, aos 13? do 1ºT (São Paulo); Luciano, aos 6? do 2ºT (São Paulo); Ferreirinha, aos 30? do 2ºT (São Paulo)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney), Alejo Cruz (Gabriel Barros), Gabriel Baralhas (Lucas Kal) e Shaylon; Luiz Fernando (Maguinho) e Emiliano Rodriguez (Max).



Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Alan Franco (Rodrigo Nestor); Igor Vinícius, Pablo Maia (Bobadilla), Alisson (Michel Araújo) e Welington; Luciano (Galoppo); André Silva e Calleri (Ferreirinha).



Técnico: Milton Cruz