Carille fala sobre chegada de Patrick ao Santos e espera conversa para definir posição

Visando se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos acertou a contração de Patrick, que estava no Atlético-MG. Neste sábado, após a vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, o técnico Fabio Carille falou sobre o acerto com o meia de 31 anos.

Na sua visão, Patrick chega para ser uma opção para as pontas. O treinador, contudo, vai conversar com o atleta antes de tomar qualquer decisão.

"O Patrick nós já estamos acompanhando há muito tempo. Faz quatro ou cinco funções. Ele é diferente do Giuliano, que sabe jogar de costas. O Patrick precisa vir de frente carregando a bola, tem força e qualidade para isso. Vai passar por um período de treinamentos para a gente entender onde ele pode render bem para nós. Preciso conversar com ele, sentar e entender o que ele gosta. Eu vou passar o que eu penso, onde quero usar", comentou.

Patrick estava no Atlético-MG desde o início de 2023. Com apenas um gol e duas assistências em 48 jogos, o meia não conseguiu se destacar no clube mineiro. Ele foi utilizado em três partidas na temporada atual, todas saindo do banco de reservas.

Antes da passagem pelo Galo, Patrick viveu um bom momento com a camisa do São Paulo, clube que defendeu em 2022. O jogador foi um dos destaques do Tricolor na temporada, com oito gols e nove assistências em 55 partidas. Outra passagem de destaque do atleta foi pelo Internacional, onde atuou em 199 partidas, durante os anos de 2018 e 2021, e anotou 26 gols e 16 assistências.

O meio-campista, que já está regularizado no BID da CBF, chega à Vila Belmiro em definitivo, com contrato válido até final de 2026.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).