Bayer Leverkusen arranca empate contra o Dortmund no último minuto e mantém sonho de campanha invicta

Neste domingo, pela 30ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebeu o Bayer Leverkusen na Signal Duna Park. O jogo terminou empatado em 1 a 1 , e os gols foram marcados por Fullkrug (Borussia) e Stanisic (Leverkusen).

Com esse resultado, o Borussia Dortmund, que havia vencido o Monchengladbach na rodada anterior, se mantém na quinta colocação, com 57 pontos. Já o Leverkusen, campeão antecipado da atual edição do Campeonato Alemão, alcançou os 80 pontos e ainda está invicto.

Pela 31ª rodada da Bundesliga, no próximo sábado, o Borussia Dortmund visita o RB Leipzig, às 10h30 (de Brasília). O Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart, às 13h30.

O jogo

Com um primeiro tempo pouco movimentado, Borussia Dortmund e Leverkusen tiveram uma chance clara de gol para cada lado.

Grimaldo levou perigo com uma batida de falta por cima do gol de Kobel. Minutos depois, Sabitzer chutou cruzado para uma grande defesa de Hradecky.

O placar só foi aberto aos 35 minutos do segundo tempo pelo Borussia Dortmund, quando Fullkrug recebeu sozinho na pequena área um lindo cruzamento de Sabitzer, concluindo de voleio e marcando um lindo gol.

O que parecia já resolvido, teve um final histórico. Com 7 minutos após o fim do tempo regulamentar, Wirtz cobrou um escanteio e Stanisic subiu para cabecear, empatando o placar no último lance para o Bayer Leverkusen.

Outros resultados

Werder Bremen 2 x 1 Stuttgart