Abel justifica Palmeiras com três zagueiros e lamenta pontos perdidos em casa: "Poderíamos ter vencido"

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Flamengo, neste domingo, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira mudou a escalação para este jogo. Ele montou um esquema com três zagueiros. Após o embate, o português justificou.

"Fizemos uma alteração. Tiramos o Lázaro e colocamos o Luan, Muitas vezes pensamos que a construção de jogo começa na frente, começa primeiro lá atrás. Eu mudo com facilidade. Gosto da saída com três. O Luan fez um excelente Paulistão. Muitas vezes pensamos que meter mais um ponta ou centroavante a equipe fica mais consciente, mas não é isso que vemos. Há outras maneiras de se defender", disse.

"São jogos muito equilibrados, entre equipes grandes. Queríamos muito vencer, acho que até poderíamos ter vencido. Mas não posso negar que do outro lado está uma equipe competente, com recurso e que nos criou dificuldade. Mas acho que nossa equipe se comportou vem", completou.

Na visão do treinador, aliás, o Verdão poderia ter deixado o Allianz Parque com um resultado melhor.

"Achei que fomos mais pressionantes, tivemos uma pressão mais forte que o nosso adversário, que não teve o mesmo ímpeto. Mas há várias formas de defender e atacar. Acho que a grande diferença foi jogar aqui em casa, com nossa torcida, com nosso ambiente, a emoção vindo de fora. É uma vantagem muito grande jogar aqui no Allianz Parque, mesmo faltando 10 ou 15 mil devido ao palco", analisou.

"Foi um jogo tático. Muito mal jogado. Taticamente foi muito mal jogado. Eu não gosto de jogos mal jogados taticamente. Quando você vê grandes equipes jogando uma contra a outra há sempre pouco gols e poucas oportunidades pois são equipes com muitos recursos e grandes jogadores. Acabou por ser um 0 a 0 e, para quem gosta de gols, foi um jogo que não foi bonito. São duas grandes equipes, com grandes jogadores. Poderíamos ter ganho, mas do outro lado tem uma equipe com muita qualidade", ampliou.

Com o resultado, o Palmeiras aparece na 11ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos. O time teve dois jogos seguidos em casa e somou apenas um ponto. Abel foi sucinto ao ser questionado se isso pode fazer falta no futuro.

"Pode (fazer falta lá na frente)", finalizou.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time encara o Independiente del Valle na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

Já o próximo compromisso do Alviverde no Brasileirão será no dia 29 de abril, segunda-feira, contra o São Paulo. O jogo será no Morumbis, às 20 horas, pela quarta rodada.