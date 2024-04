Zubeldía fala pela 1ª vez após acerto com São Paulo: 'Objetivos coincidem'

O novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, falou pela primeira vez como funcionário do clube. O argentino, que assinou até dezembro de 2025 com a equipe paulista, deu uma declaração ao site oficial do Tricolor logo depois de ser anunciado como sucessor de Thiago Carpini.

Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube Zubeldía, ao site do São Paulo.

Detalhes do acerto

A diretoria estudou nomes estrangeiros antes de fechar com o argentino. O espanhol Domènec Torrent e o português Carlos Carvalhal, por exemplo, foram estudados.

Zubeldía tem 43 anos e estava sem clube desde janeiro, quando saiu da LDU após uma passagem com 40 vitórias em 71 jogos no Equador.

O novo técnico do São Paulo, inclusive, era sondado para suceder Dorival, mas o lugar acabou ocupado por Carpini. O argentino já havia chamado atenção da diretoria paulista na eliminação do clube para a própria LDU, nas quartas da Sul-Americana do ano passado.

Apesar de jovem, Zubeldía tem uma longa trajetória como técnico: ele iniciou a carreira em 2008, no Lanús, e tornou-se o treinador mais novo a faturar o Campeonato Argentino. Também passou por clubes como Racing, Santos Laguna e Independiente Medellín até comandar o Alavés, da Espanha, em 2017.

Antes de comandar equipes mundo afora, ele chegou a jogar profissionalmente, mas se aposentou precocemente: ele sofreu uma grave lesão na perna quando tinha 23 anos e encerrou a carreira no futebol argentino.