Com passe de Jesus no 1º gol, Arsenal vence e vai a liderança do Inglês

Neste sábado (20), pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo disputado no estádio Molineux, o Wolverhampton recebeu o Arsenal e viu a vitória dos visitantes por 2 a 0, em triunfo importante para a equipe londrina, que buscava a liderança do campeonato com a vitória fora de casa.

Trossard abriu o placar na primeira etapa em chutaço de fora da área, após passe "na raça" de Gabriel Jesus , e somado ao gol na reta final da partida de Odegaard após contra-ataque gunner , fizeram os gols que garantiram os três pontos para o time do norte de Londres.

, e somado ao gol , fizeram os gols que garantiram os três pontos para o time do norte de Londres. Com o resultado, o Arsenal vai a liderança, com 74 pontos , contra 73 do vice-líder Manchester City, que tem um jogo a menos que o time londrino. Já os Wolves, estão na 11ª posição, com 43 pontos.

, contra 73 do vice-líder Manchester City, que tem um jogo a menos que o time londrino. Já com 43 pontos. O Wolverhampton volta a campo no meio de semana, quando recebe o Bournemouth, na quarta-feira (24), às 15h45 (horário de Brasília), enquanto o Arsenal tem clássico em casa diante do Chelsea, na terça-feira (23), às 16h (horário de Brasília).

Como foi o jogo

Os primeiros minutos da partida tiveram muita competitividade, um Arsenal dominando as ações e a posse de bola, mas sem ameaçar de verdade o gol defendido pelo português José Sá. Os gunners só arriscaram ao gol nos 20 primeiros minutos em um chute de Declan Rice que passou longe da trave adversária.

O fato fazia o time treinado por Gary O'Neil arriscar mais em relação a ataques adversários, mas também sem deixar espaços a equipe londrina, que concluía pouco na primeira etapa, até que Trossard acertou um belo chute em passe de Gabriel Jesus para abrir o placar para o Arsenal.

Na segunda etapa, o Arsenal passou a dominar mais as ações e até mesmo a criar mais oportunidades na direção do gol de José Sá, mas ainda sem grandes perigos aos Wolves de aumentar o placar, e com poucos lances significativos de ameaça ao adversário.

O Wolverhampton, por sua vez, se calou nos primeiros minutos da segunda etapa, e sequer ameaçava o gol defendido por Raya, só tendo chutado a primeira ao gol do espanhol aos 25 da etapa complementar. E mesmo com um apoio de um Molineux lotado, os Wolves não conseguiram fazer frente aos Gunners, que ainda ameaçaram o gol adversário em contra-ataques, e mataram o jogo com o gol de Odegaard.

Gols e destaques

Melhor chance dos Wolves: A melhor chance dos Wolves de uma primeira etapa de pouca inspiração foi aos 31 minutos, quando João Gomes invadiu a área após ganhar a bola pelo lado direito e tentar chutar sem ângulo, mas após toque do goleiro Raya, a bola foi na rede pelo lado de fora.

Arsenal abre o placar (0x1): Em primeiro tempo com o Arsenal com enfrentando uma defesa que parecia intransponível, o time de Mikel Arteta sai na frente criando um gol de raça e qualidade, que começou com jogada de Havertz, que lançou pra Gabriel Jesus, que tropeçou na área, mas não desistiu do lance, e com um toque que só ajeitou a bola para o belga Trossard chutar de bico, no ângulo direito, sem chances para José Sá.

Havertz ameaça: Aos 10 minutos da segunda etapa, após troca de passes característica do time de Mikel Arteta, a bola sobra para o meia-atacante alemão pelo centro, e ele chuta, mas José Sá defende com tranquilidade.

Traoré responde: Já aos 25, foi a vez de em jogada de Traoré pelo lado direito, ele dribla pra dentro o zagueiro Gabriel Magalhães e chuta colocado, mas Raya defendeu em dois tempos.

Arsenal mata o jogo em contra-ataques (0x2): A primeira chance dos contra-ataques rápidos dos Gunners foi aos 45, quando em jogada rápida de Saka, ele driblou dois e chutou em cima da zaga. Parecia um prenúncio do que viria minutos depois, quando em nova troca de passes de Rice e Havertz, aos 49, o meia norueguês Odegaard recebeu o último passe do alemão no lado direito e chutou duas vezes, uma foi bloqueada pela zaga, e no rebote marcou o gol que confirmou a vitória dos Gunners.

Ficha técnica

Competição: 33ª rodada do Campeonato Inglês 2023-24

Local: Estádio Molineux, Wolverhampton, Inglaterra

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Scott Ledger e Matthew Wilkes

VAR: John Brooks

Amarelos: Trossard, Toti Gomes, Rice, Kilman, Hwang

Vermelhos: Nenhum

Gols: Trossard (45/1º), Odegaard (49/2º)

Wolverhampton: José Sá; Doherty (Nouri), Santiago Bueno, Kilman, Toti Gomes; João Gomes, Doyle, Bertrand Traoré, Hugo Bueno; Hwang (Lemina), Chirewa (Sarabia). Técnico: Gary O'Neil

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus (Thomas Partey), Trossard (Gabriel Martinelli). Técnico: Mikel Arteta