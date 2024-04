São Paulo anuncia a contratação do técnico argentino Zubeldía até o fim de 2025

Na noite deste sábado, o São Paulo confirmou a contratação do técnico argentino Luis Zubeldía. O vínculo do comandante com o Tricolor vai até o fim de 2025.

"Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube", disse o recém-chegado.

As conversas pela contratação do treinador aconteceram após a demissão de Thiago Carpini, por meio de uma reunião online. O presidente Julio Casares, o diretor Carlos Belmonte, o executivo Rui Costa, o diretor adjunto Nelson Ferreira e o coordenador Muricy Ramalho participaram do encontro.

As tratativas, portanto, foram finalizadas neste sábado. Na próxima semana, Zubeldía começará a trabalhar no CT da Barra Funda.

Luis Zubeldía é o novo técnico do São Paulo. O treinador argentino, que foi campeão da CONMEBOL Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano pela LDU de Quito na última temporada, assinou contrato até 31 de dezembro de 2025.

Além do treinador, chegam ao São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. Na partida contra o Atlético-GO, Milton Cruz comandará a equipe de forma interina, com a possibilidade do argentino acompanhar o encontro no Estádio Antônio Accioly, pela terceira rodada do Brasileirão.

Campeão pela Sul-Americana com a LDU, Zubeldía eliminou o Tricolor nas quartas de finais do torneio, nos pênaltis. Durante a carreira, ele também passou por Lanús, Barcelona de Guayaquil, Racing, Santos Laguna, Independiente Medellín, Alavés e Cerro Porteño.