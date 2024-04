Santos vence Avaí Kindermann e São Paulo perde para Real Brasília pelo Brasileirão feminino

O Santos e o São Paulo entraram em campo neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O Peixe venceu o Avaí Kindermann por 3 a 1, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Santa Catarina. Já o Tricolor Paulista perdeu para o Real Brasília por 1 a 0, no Estádio Ciro Machado, em Brasília.

Os gols do Santos foram marcados por Carol Baiana, Ketlen Wiggers e Camila Martins. Lourdes anotou para o Avaí Kindermann. Petra marcou o gol do triunfo do Real Brasília sobre o São Paulo.

O Santos retorna a campo pelo Brasileirão Feminino no próximo dia 29, às 15h (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro. Enquanto o São Paulo enfrenta o Bragantino no dia 28 de abril, no mesmo horário, no CFA Laudo Natel.

Os gols

Kindermann x Santos

O Santos abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Janaina recebeu lançamento pela esquerda e cruzou para Carol Baiana, que chutou de primeira no canto da goleira para balançar as redes.

Aos 33 minutos da primeira etapa, o Peixe ampliou. Carol Baiana avançou pela esquerda, tocou no meio da área para a Ketlen, que dominou e finalizou rasteiro para o fundo do gol.

O Avaí Kindermann diminuiu aos 24 minutos da etapa final. Após escanteio, Raquelzinha cabeceou para Lourdes, que finalizou alto na saída da goleira.

Já no fim do jogo, aos 45 minutos da etapa complementar, o Santos fez o terceiro para garantir a vitória. Camila Martins disputou a bola com a goleira Maike pelo alto e chutou rápido na sobra para marcar.

Real Brasília x São Paulo

Fiiiiiiim de jogo no Defelê!



As Leoas do Planalto venceram o São Paulo por 1 a 0, e conquistaram mais 3️⃣ pontos importantes em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino Neoenergia Série A1! pic.twitter.com/smRyQBXAhv -- Real Brasília Futebol Clube (@realbrasiliaofc) April 20, 2024

O Real Brasília fez o gol da vitória aos 41 minutos do primeiro tempo. Vivi Costa cruzou em falta pela direita e Petra, na segunda trave, cabeceou forte para balançar as redes.