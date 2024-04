Paulinho lamenta início ruim do Corinthians no Brasileiro e cobra melhora: "Não tem mais margem de erro"

O volante Paulinho não gostou nem um pouco da atuação do Corinhians contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Nabi Abi Chedid. A equipe foi derrotada por 1 a 0, perdeu a segunda seguida e segue sem vencer um único jogo no Campeonato Brasileiro.

Um dos jogadores mais experientes do elenco alvinegro, o atleta chamou a responsabilidade e disse que o Timão tem que melhorar rapidamente para evitar novos erros. Além de não conquistar um triunfo, a equipe ainda não fez gol na atual edição do torneio.

"Sabemos da responsabilidade de jogar no Corinthians. Como um dos mais experientes, estou aqui para falar, dar as caras, sempre fui um cara muito sincero e transparente. Sempre vou estar aqui para proteger os mais novos. Mas nós temos que parar e pensar em estamos errando para poder melhor. Não tem mais margem de erro", disse o jogador ao Premiere.

"Tem que dar algo a mais. Estamos fazendo coisas e não está sendo suficiente. A cobrança vai existir, todos que estão no Corinthians sabem da cobrança que é. Temos que ter personalidade, pensar um pouquinho, para corrigir os erros e melhorar o mais rápido possível. Torcedor está no direito dele de cobrar", acrescentou.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Fluminense, no próximo domingo, na Neo Química Arena. Antes disso, o time de António Oliveira enfrenta o Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O duelo está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.