Zé Rafael é duvida contra o Flamengo; veja provável time do Palmeiras

Na manhã deste sábado (20), o elenco do Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Flamengo, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (21), a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Os jogadores do Verdão iniciaram o treinamento com uma ativação muscular na parte interna da Academia de Futebol. Em seguida, rumaram para o gramado e fizeram ensaios táticos, além do tradicional trabalho recreativo. O atacante Dudu participou novamente das atividades mais leves com o grupo.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá dois desfalques já conhecidos pela torcida palmeirense. Dudu e Bruno Rodrigues, que ainda estão em processo de recuperação após lesões no joelho direito, continuam fora e não jogam contra o Flamengo.

Por outro lado, Zé Rafael é dúvida. O camisa 8 alviverde, em tratamento de uma lombalgia, desfalcou a equipe nos três últimos compromissos. Ele vem cumprindo cronograma individualizado e ainda não é certo se estará à disposição do treinador português.

Abel Ferreira pode, assim, repetir o time que entrou em campo contra o Internacional no meio de semana.

Jogadores do Palmeiras fazem ensaios táticos sob os olhares de Abel Ferreira Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Dessa forma, um provável Palmeiras para encarar o Flamengo tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.

O Palmeiras busca a reabilitação no Brasileirão após ter sido derrotado pelo Inter, por 1 a 0, na Arena Barueri, na última quarta-feira. Como venceu o Vitória na primeira rodada, o Verdão tem três pontos e figura na 12ª posição na tabela. Do outro lado, o Flamengo é o líder do torneio nacional, com dois triunfos em dois jogos.