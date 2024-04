Bernardo Silva se redime e coloca City na final da Copa da Inglaterra

Neste sábado (20), no estádio de Wembley, em Londres, mesmo em uma partida pouco inspirada, o Manchester City venceu o Chelsea por 1 a 0 e se classificou à final da Copa da Inglaterra 2023/24.

O clube treinado por Pep Guardiola se recuperou da eliminação na Liga dos Compeões diante do Real Madrid, no meio de semana, e segue na briga pelos dois maiores títulos da temporada na Inglaterra.

Bernardo Silva marcou o gol da vitória do Manchester City , aos 38 da segunda etapa, se recuperando do pênalti perdido na decisão contra o Real Madrid.

, aos 38 da segunda etapa, se recuperando do pênalti perdido na decisão contra o Real Madrid. No lado dos Blues, a atuação mais criticada foi a do atacante senegalês Nicolas Jackson, que teve três grandes oportunidades e perdeu gols cara a cara com o goleiro Ortega.

com o goleiro Ortega. O City volta suas atenções a Premier League no meio de semana. O líder do campeonato viaja para enfrentar o Brighton, quinta-feira (25), às 16h (horário de Brasília), enquanto o Chelsea pega o vice-líder Arsenal, terça-feira (23), às 16h (horário de Brasília).

Como foi o jogo

Primeiro tempo de equilíbrio: A partida teve seus primeiros minutos com os Citizens e os Blues se estudando e tomando poucas ações, com o time de Guardiola tentando imprimir seu jogo de troca de passes, e o de Pochettino na velocidade de seus pontas. Durante os 30 primeiros minutos, havia uma boa produção de jogadas pelo meio, mas que sempre morriam nas defesas adversárias, como chances com Álvarez, de um lado, e Jackson, de outro, que geraram grande perigo aos adversários, com o argentino até driblando o goleiro antes de Cucurella evitar o lance, e o senegalês com um gol perdido de maneira inacreditável.

Chelsea melhor no fim: A melhor chance do Chelsea foi aos 36 minutos, quando Cole Palmer driblou Rodri e mais um defensor citizen, e bateu colocado, ao seu estilo, mas Ortega, bem colocado, fez grande defesa. Aos poucos o City parecia irreconhecível em relação a equipe dominante nos últimos anos no futebol inglês, o que explicou o desempenho abaixo da média na primeira etapa.

Nico Jackson perde gols e Chelsea pede pênalti: No segundo tempo, a tendência se manteve nos primeiros minutos, e aos 3, Palmer driblou e lançou Nicolas Jackson, que cara a cara com Ortega, teve a chance de marcar com o gol escancarado, mas chutou em cima do goleiro.

Os Blues reclamaram de pênalti após cruzamento na área de Palmer aos 4 minutos, que Aké tocou com o braço na bola antes de Jackson perder outro gol em cabeçada defendida por Ortega, mas a arbitragem de Michael Oliver preferiu ignorar os pedidos, assim como em outro lance aos 15 minutos com Jackson, derrubado na área, mas com pedido ignorado.

City melhora: O Manchester City passou, aos poucos, a criar mais chances, ainda que longe do seu nível habitual de encurralar as defesas adversárias. Aos 24, foi a vez de Doku driblar pra dentro da área e chutar, mas Petrovic fez grande defesa. Até ali, aos poucos os citizens começavam a melhorar no jogo.

O gol: Mas mesmo em uma partida discreta, o City soube tirar seu coelho da cartola: aos 38, em passe de Doku e conexão entre belgas com De Bruyne, o camisa 17 citizen invade a área e cruza rasteiro, Petrovic ainda tenta tocar na bola e corta pro meio, mas a bola cai no lado direito pra Bernardo Silva encher o pé e abrir o placar em Wembley, em gol importante para o português, criticado por pênalti perdido diante do Real Madrid pela Champions League, e que virou o heroi da vitória neste sábado.

Ficha técnica

Competição: Semifinal da Copa da Inglaterra 2023-24

Local: Estádio de Wembley, Londres, Inglaterra

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Dan Cook

VAR: David Coote

Amarelos: Foden, De Bruyne, Petrovic, Caicedo, Enzo Fernández

Vermelhos: Nenhum

Gols: Bernardo Silva (38/2ºT)

Manchester City: Ortega; Walker, Stones (Rúben Dias), Akanji, Aké; Rodri; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Julian Álvarez (Bobb). Técnico: Pep Guardiola

Chelsea: Petrovic; Malo Gusto (Disasi), Chalobah, Thiago Silva, Cucurella (Chilwell); Caicedo, Enzo Fernández (Sterling); Madueke (Mudryk), Gallagher, Palmer; Jackson. Técnico: Mauricio Pocchettino